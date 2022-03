Markizácka blondínka prestala s tajnosťami: Priznala ROZCHOD!

Markizácka šou Farma sa teší značnej popularite. Býva zvykom, že medzi niektorými súpermi to začne iskriť a každá séria mala nejaký párik alebo milencov. Inak to nebolo ani v tej poslednej, kde si padli do oka Miroslav Mesut Debnár a Natália Lopašovská.

Tá do šou vstupovala ako zadaná žena, doma na ňu čakal frajer - barber Jozef Belan. Na prekvapenie mnohých po ukončení šou skončila v jeho náručí úplne iná farmárka. A to rodáčka z Čadce Stanka Klčová.

Galéria fotiek (8) Láska Stanky a barbera Jozefa je už minulosťou.

Zdroj: Instagram S.K.

Dvojica sa na sociálnych sieťach svojou láskou príliš neprezentovala. Stanka však s followermi, ktorých má na Instagrame zhruba 46-tisíc, neváha debatovať aj o svojom súkromí. V uplynulých dňoch dostala aj otázku, či má ešte stále toho istého partnera. „Týchto otázok tu mám vždy 3 000, čo vás zaujíma najviac. No, aby sme sa im už do budúcna vyhli, tak odpoviem - Nie, nie sme spolu,” prekvapila blondínka, ktorá ale o nápadníkov núdzu mať určite nebude. Čo poviete?

Galéria fotiek (8) Stanka Klčová je momentálne bez partnera.

Zdroj: TV Markíza