Z Rolins a Nedvěda je hotový CELÝ ŠOUBIZNIS: Zamilovaná Dara prezradila DETAILY!

Dara Rolins od rozchodu s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským nemala po svojom boku oficiálneho partnera a o svojom milostnom živote príliš nehovorila. Až doteraz. V piatok totiž priznala, že je zadaná a už pol roka tvorí pár s legendárnym futbalistom Pavlom Nedvědom. „Sme šťastní, že sa nám podarilo nechať si to tak dlho pre seba a vlastne po prvý raz v živote prežiť tie najkrajšie začiatky vzťahu len vo dvojici, bez publika a asistencie médií,” povedala pre super.cz na margo toho speváčka, ktorá krátko po odhalení zverejnila na Instagrame aj ich spoločné fotky.

ROLINS je už pol roka ZADANÁ: Chodí so slávnym Čechom!

Vzťah Dary a Nedvěda bol počas uplynulých dní pomerne diskutovanou témou v médiách aj na sociálnych sieťach. „A je to tu! To, na čo sme sa obaja netešili, ale vedeli sme, že k tomu raz dôjde. Len neviem, kto je na tom horšie. Či tí, ktorých to vôbec nezaujíma a vyskakuje to na nich aj z konzervy, alebo my, ktorých životy dopodrobna rozpitvávajú,” napísala na Instagrame speváčka, ktorá sa ale zároveň chcela poďakovať všetkým, čo im ich lásku prajú. „Nie sme dokonalí, ale myslím, že obaja máme srdce na pravom mieste. Aj preto svojho "nového" muža milujem a rovnako ako on pri mne, stojím aj ja pri ňom. V dobrom aj, v zlom,” dodala Rolins, ktorá tiež prezradila, že hoci to verejnosť vníma tak, že ona ulovaila Nedvěda, bolo to presne naopak.

Dara Rolins a Pavel Nedvěd sa poznajú roky. Zdroj: Profimedia

Darin príspevok vyvolal množstvo pozitívnych reakcií. Nadšené odkazy jej pod ním nechávajú nielen fanúšikovia, ale aj mnohí priatelia zo šoubiznisu. Spomenúť možno Mirku Partlovú, Adelu Vinczeovú, Patríciu Vittekovú, Máriu Čírovu, Andreu Verešovú, Moniku Marešovú, Majka Spirita a mnoho ďalších celebrít. „Milá Darinka! Vyprdni sa na ostatných a užívaj si lásku,” odkázal jej napríklad spevák Matej Ruppert.

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

