DESIVÁ AUTONEHODA slovenského speváka: Nedal prednosť… VIDEO Auto OBRÁTILO naruby!

LEVICE - Do klubu známych osobností, ktoré zapríčinili autonehodu, sa najnovšie pridala ďalšia. V sobotu o dvanástej hodine dopoludnia spôsobil v Leviciach zrážku mladý spevák David Key. Muzikant nedal prednosť v jazde inému automobilu, ktoré sa následne prevrátilo. Key sa však ani zďaleka netvári, že to, čo sa stalo je v poriadku a pre Topky.sk opísal priebeh celej udalosti.

V sobotu krátko pred dvanástou bol mladý Bratislavčan v Leviciach. „Kamarát potreboval zaviezť domov," vysvetlil nám. Do bytu jeho známeho sa však už nedostali a práve ich vozidlo zapríčinilo veľkú zrážku na križovatke. Pre Topky.sk David bez váhania priznal, že celá udalosť, počas ktorej sa jedno z áut prevrátilo, sa stala bezpochyby jeho vinou.

Spevák v aute nedal prednosť ostatným vozidlám, pretože si myslel, že je na hlavnej ceste. „Z nepozornosti, ktorú ani neviem vysvetliť, som si nevšimol dopravné značenie. Levice vôbec nepoznám a semafóry boli nefunkčné. Ani neviem, čo mám povedať. Veľmi ma to mrzí, najazdil som už desiatky tisíc kilometov a nikdy neprišlo k žiadnej kolízii, auto je môj druhý domov," vysvetlil nám muzikant, ktorý už nehode nedokázal zabránit.

Keďže mal zato, že má prednosť, šinul sa ďalej cez križovatku, pričom sa zrazil s zľava idúcim autom. To sa následne prevrátilo a po kolízii do Davidovho vozidla zozadu narazili ďalšie autá. Celá udalosť je zachytená na videu, ktoré nám muzikant preposlal, keďže si chybu uznáva a hovorí, že nemá potrebu svoje zavinenie "tutlať".

Zdroj: Archív D.K.

Čo nasledovalo po zrážke, však úplne nevie. „Zostal som sedieť v šoku s krvavou hlavou a ďalej som nevnímal. Až keď ma hasiči vytiahli z auta som si uvedomil, že zle. Auto začalo dymit, všetci tam kričali, odpadol som a zobudil sa až v sanitke," opísal nám chvíle, kedy si uvedmil, čo svojou nepozornosťou spôsobil a ďalej si sypal popol na hlavu.

Dávidovi sa na päty lepí smola. Pred mesiacom bol na kyslíku kvôli covidu teraz kvôli nepozornosti zapríčinil autohaváriu. Zdroj: Facebook D.K.

„Nebudem sa vyhovárať. Prehliadol som značky a neubrzdil som, aj keď som robil, čo sa dalo. Aj z polície mi volali, že je to zakliata križovatka a keď som dnes s vyšetrovateľom volal, hasiči povedali, že je šťastie, že žijeme. Len mne to až teraz dochádza," opisuje šťastie v nešťastí muzikant, ktorý je rád, že nikto si neodnesie žiadne trvalé následky a je pripravený za svoje previnenie pykať.

Ostatní účastníci nehody vraj obišli bez väčších zranení. Dvojica, ktorá sedela v prevátenom aute, vyviazla s odreninami a jednou pomliaždeninou. „Touto cesotu sa im chcem ešte raz ospravedlniť. A zároveň aj poďakovať. Mohol som skončiť na súde, boli by v plnom práve. Aj napriek tomu sa rozhodli, že to neurobia. Nečakal by som, že sa v tejto zlej dobe nájdu ľudia, ktorí takúto situáciu nevyužijú, hoci sú si vedomí, že na to majú právo a stalo sa to mojím zavinením. Že si niekto uvedomí, že všetci robíme chyby," dodal spevák s tým, že každý deň ďakuje bohu, že sobotnú nehodu všetci prežii a a za volantom už bude oveľa obozretnejší.