Markizáčku TÝRAL partner: ÚTEK z Turecka… FOTO Preboha, to čo jej urobil?!

BRATISLAVA - Tak toto by nechcela zažiť žiadna z nás! Už mnohým ženám padli do oka moslimskí muži. A hoci ide o celkom rozdielnu kultúru, vo vzťahu si nažívajú šťastne a spokojne, dokonca v láske vychovávajú spoločné ratolesti. Nájdu sa však aj také, ktoré sa nechali zlákať len sladkými rečičkami a ich vzťah s "exotickým" partnerom sa zvrtol na hotové peklo...

Medzi nimi aj markizácka farmárka Stanka Klčová, ktorá už niekoľkokrát prehovorila o vzťahu s moslimom a priznala, že išlo o fatálnu chybu. Len minulý rok sa jej podarilo ujsť pred tyranom, ktorý najprv vyzeral ako dokonalý muž. Keď pracovala pre cestovnú kanceláriu, v Ománe sa zamilovala do fešáka, s ktorým sa následne presťahovala do Turecka.

Onedlho však zistila, že rozprávka ako z Tisíc a jednej noci je skôr desivým hororom. Partner ju zatváral doma, nikam ju nepúšťal, blondínka mala dokonca zákaz kontaktovať sa s rodinou či blízkymi. Priznala aj to, že došlo k fyzickému násiliu. Jedného dňa sa pohnevali, pretože jej vulgárne nadával. Následne ho preto na verejnosti nechcela chytiť za ruku. A vtedy prišiel obrovský strach. Partner ju zrazu silno schytil za zápästie a pozrel jej priamo do očí so slovami, že dnes má pre ňu prekvapenie.

Stanka Klčová má trpké skúsenosti zo vzťahu s moslimom Zdroj: TV Markíza

Zdesená Stanka priznala, že keďže ju už predtým mnohokrát zmlátil, zľakla sa, že to bude horšie a možno ju aj zabije. Tento príbeh mal však relatívne šťastný koniec. Aspoň v rámci možností. Klčovej sa podarilo dostať domov. Nasadla do lietadla a vydala sa späť na Slovensko, kde ju čakalo bezpečie. O jej trápení vedela len najlepšia kamarátka - a zrejme je to tá istá osoba, ktorá jej momentálne spravuje profil na Instagrame.

Stanka mala na krku desivé podliatiny. Zdroj: Instagram S.K.

Práve tam sa fanúšikovia pýtali, aký bol najšťastnejší moment jej života. A kamarátka sa vyjadrila jasne. Ako odpoveď zverejnila záber z lietadla, keď sa Stanke podarilo ujsť Turecka. K tomu bola však pripojená aj snímka Stankinho krku. Ten mala celý doškriabaný a podliaty, pričom je jasné, že tieto zranenia sú následkom vyčíňania jej bývalého priateľa. Plavovlasá farmárka je dôkazom, že ženy by mali byť pri výbere svojho chlapa mimoriadne obozretné a opatrné. A to nielen v prípade, že muž pochádza z odlišnej kultúry...