Slovenskú Miss NAPADLI: Naložila POLÍCII... Výrok hodný TALIBANU!

Luciu rozhodilo, keď si na Facebooku prečítala príspevok polície SR z Banskobystrického kraja. Na sociálnej sieti žiadali o pomoc pri dolapení páchateľa, ktorý napadol bežkyňu a následne ju obchytkával na intímnych miestach. Keďže žena kričala a bránila sa, útočníka sa jej podarilo odohnať a muži zákona sa ho snažia identifikovať. V závere príspevku, kde hľadajú svedkov, sa však píše niečo, čo finalistku súťaže krásy totálne vytočilo.

„Vyzývame všetkých občanov a bežcov, ktorí sa svojej športovej aktivite venujú naďalej, aj napriek zhoršujúcim sa poveternostným podmienkam, aby sa vyhýbali neosvetleným a odľahlým miestam! Platí to pre mužov, ale najmä pre ženy, ktoré by nemali nikdy ísť po zotmení samé,” odporúča polícia na svojom Facebooku. No a práve to dostalo Luciu do vývrtky. Pred dvomi týždňami ju totiž taktiež niekto napadol, no nemyslí si, že riešením je to, aby ženy po zotmení nevychádzali z domu.

„Z tohto celého som sa dozvedela len to, že ak nechcem byť zbitá a znásilnená, nemám po zotmení chodiť von. Musím spomínať, že pár ďalších mesiacov bude vonku o piatej tma? Takže o tomto čase už mám byť doma medzi štyrmi stenami, aby sa niečo nestalo? K tomu len toľko: Muži by nemali chodiť po zotmení von, aby neublížili ženám. Asi rovnako stupídne ako celý príspevok, ktorý nič nevyriešil,” hnevá sa mladá kráska, ktorá má obavy z toho, že ženy napadnutia nenahlásia na polícii, pretože vlastne nemajú byť samé vonku, a teda to je ich chyba.

Netreba dodávať, že myšlienka odkazu od polície bola iná, no toto vyjadrenie vďaka zlej formulácii naozaj vyznelo veľmi nešťastne.

Rozčúlená Lucia sa k celej veci vyjadrila ešte obšírnejšie, výrok polície je dokonca podľa nej hodný Talibanu. Viac si môžete prečítať na záberoch nižšie.

