Známa Slovenka obeťou domáceho NÁSILIA: Preboha, začalo to, keď mala IBA 5 rokov!

Simona o svojom trpkom detstve dlhé roky nehovorila. „Ja som na to nikdy nebola pripravená. Myslím, že je to takou normálnou známkou toho, keď niekto zažije domáce násilie, že po zvyšok života to berie ako hanbu,” povedala k tomu v štúdiu Silnej zostavy.

Zdroj: RTVS

Keď však napokon prehovorila, získala ohromnú spätnú väzbu. „Ja som pochopila, že ono je to v tom istom stave ako pred 20 rokmi, tie čísla stúpajú, niekde sú tie deti zatvorené v tých detských izbách, ešte stále sa pocikávajú, keď majú 10 rokov, lebo sa boja svojho vlastného otca alebo svojej mamy,” uviedla.

Ona sama zažila to, že otec týral mamu, drasticky ju bil, a časom sa obrátil aj na svoje deti. Simona mala len 5 rokov, keď to začalo... Pozrite si video z relácie: