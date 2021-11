Maximálne vytočená Jasmina: Mňa už toto očkovanie tak strašne serie!

Jasmina Alagič sa v stredu prihovorila svojim fanúšikom s tým, že nemá doma syna Sanela, a tak trávila viac času na sociálnych sieťach. Ako však okamžite dodala, nie je to podľa nej úplne zdravo strávený čas. „Som si to iba potvrdila tým, ako veľmi vidím za posledné dni, čo hrozné sa tu píše ľuďom. Drahí, milí ľudia, nebuďme debili! Keď niekto propaguje niečo, s čím nesúhlasím, môžem s tým nesúhlasiť a byť stále v pohode vyrovnaným človekom bez toho, že budem niekomu nadávať,” apelovala na všetkých.

Zdroj: Instagram JA

Išlo samozrejme o tému očkovania, ktorá aktuálne azda najviac rozdeľuje ľudí:

„Teraz narážam na to, čo sa deje okolo ľudí, ktorí propagujú očkovanie. To, ako sa ľudia zbláznili a urážajú, je podľa mňa katastrofa. Mňa už toho očkovanie tak strašne serie! Očkovaní, dajte pokoj neočkovaným, neočkovaní dajte pokoj očkovaným a nech si každý hlása to, čo cíti.

Prepáčte, ale moje duševné zdravie trošku trpí. Ja chcem teraz naozaj iba v mieri povedať: Môžeme mať každý nejaký názor. Nesúďme ale tých, ktorí majú názor iný štýlom hrozne primitívnym. Trošku by sme sa mali naozaj zamyslieť nad tým, či sme fakt my presvedčení o tom, že máme stopercentnú pravdu. Nikto z nás nevie, momentálne nikto z nás nevie, čo je na milión percent správne. Tak sa, prosím, rešpektujme vo svojich rozhodnutiach,” vyzýva Jasmina na pokojné diskusie.

Samozrejme, po týchto slovách dostala od svojich fanúšikov množstvo správ, a tak doplnila aj svoj osobný postoj k očkovaniu. Ako uviedla, hoci je zaočkovaná, tiež má svoje pochybnosti. „Zaočkovaná som, pretože som lekár – debil, v živote som to neštudovala, absolútne sa v tom nevyznám a dôverujem ľuďom, ktorí s tým robia, ktorí majú skúsenosti a ktorí majú znalosti. Aj napriek tomu si dokážem trošičku zapochybovať, lebo si hovorím – toľko zaočkovaných ľudí, rekordný počet prípadov, štvrtá, piata, desiata dávka, nikto vlastne netuší, ako to funguje. Ja len chcem, aby sme my ľudia zostali zdraví duševne, lebo to je podľa mňa tisíckrát horšie ako covid. Keď sa zbláznime, to len bude v p...” vyhlásila.

