Čarovné Vianoce Jasminy Alagič a jej rodiny: Malý Sanel všetko zmenil a... TAKÝTO DAR najviac poteší Rytmusa!

Takto vyzerajú Vianoce v rodine Vrbovských

Zdroj: TV JOJ

BRATISLAVA - Zrejme každý rodič uzná, že len čo do rodiny pribudne dieťa, už nič nie je ako predtým. A to sa týka aj vianočných sviatkov, ktoré sú zrazu omnoho čarovnejšie a práve vďaka našim ratolestiam aj my znova nachádzame jedinečné kúzlo Vianoc, aké si pamätáme z detstva. No a inak na tom nie sú ani pôvabná moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská a jej manžel Patrik Rytmus Vrbovský.