Jasminin život PREDTÝM: Aha, ako si zarábala, kým sa dostala do telky!

BRATISLAVA - Jasmina Alagič sa kedysi zviditeľnila v súťaži krásy. Okrem účasti v Miss, však mala aj iný sen, a to stať sa moderátorkou. No kým sa jej podarilo nastúpiť na túto kariérnu cestu, zarábala si úplne inak.

V minulosti mala Jasmina Alagič sen byť víťazkou súťaže krásy, mávať davom ľudí a hovoriť o svetovom mieri.„Nie preto, že by som chcela byť najkrajšou ženou alebo dačo. V tom čase, keď som ja pozerávala missky, tak boli aj veľmi ľudské, nádherné bytosti, ktoré mali aj obrovský charitatívny rozmer,” prezradila o svojich niekdajších túžbach Zuzane Vačkovej v jej youtubovej relácii.

V roku 2009 sa zúčastnila Miss Slovensko, kde sa jej podarilo získať titul Miss Press. A potom o nej nebolo nejaký čas počuť, kým sa nezúčastnila moderátorského konkurzu do Fashion TV.

Zdroj: Peter Frolo

Moderovanie bolo ďalším z Jasmininých životných cieľov. „Ja som vždy túžila byť moderátorkou. Veľmi, to bol môj sen. To nebolo, že náhodou to prišlo a niekto si ma všimol, ale ja som naozaj niekde v srdci túžila byť moderátorkou,” prezradila.

Na tejto profesii ju baví najmä kontakt s ľuďmi a pri opisovaní toho najkrajšieho na svojej práci priznala aj to, čomu sa venovala v minulosti.„Ja milujem ľudí, ja som posadnutá ľuďmi. Ja som predtým dlhé roky robila ako realitná maklérka, podľa mňa práve preto, aby som mohla mať small talk pred bránou s cudzími ľuďmi. Lebo ja proste milujem sa rozprávať s ľuďmi,” uviedla Jasmina, ktorú sme naozaj našli na stránke istej realitky medzi jej pracovníkmi.

Jasmina Alagič v šou Česko Slovensko má talent s kolegom Davidom Gránským Zdroj: Instagram DG

Tí, ktorí už moderátorku stretli naživo, vedia, že je naozaj ukecaná, no nerozpráva len o sebe, ale úprimne sa zaujíma aj o druhých. „Mňa fascinuje, ako ľudia žijú, od úplne najbežnejšieho človeka po najväčšieho velikána, mňa proste fascinuje život ľudí a fascinuje ma ich mentálne nastavenie, fascinuje ma celkovo, ako žijú. Pre mňa je najkrajšie to, že sa môžem stretávať s ľuďmi, že môžem spoznávať ľudí a že s nimi môžem viesť také debaty presne, ako aj ty vedieš, že veci, čo ťa naozaj zaujímajú,” povedala Vačkovej v relácii Zvedavá Zuza.

Dôkazom sú aj Jasminine aktivity na Instagrame, kde sa zaujíma o ľudské príbehy a v rámci svojich možností sa snaží svojim sledovateľkám aj poradiť, ako zvládať niektoré životné situácie.