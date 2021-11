Pripravoval sa na SMRŤ: Manželka dostala od Mekyho jasné inštrukcie!

PRAHA - Koncom tohto týždňa sa bude konať pohreb legendárneho Mira Žbirku (†69). Jeho smrť mnohých šokovala... On sám ale zrejme tušil, že sa blíži. Manželke dal totiž inštrukcie.

Spevák Miro Žbirka zomrel minulú stredu po opakovanom boji s ťažkým zápalom pľúc. Tentoraz sa k nemu vraj pridružila neznáma baktéria, ktorá bola nad jeho sily.

Detaily náhlej smrti Mira Žbirku (†69): Zomrel v spánku… Zabila ho neznáma baktéria!

Pre fanúšikov aj kolegov bola jeho smrť extrémnym šokom – hoci na sociálnej sieti prezradil, že je chorý, z nemocnice ho prepustili pomerne rýchlo do domácej liečby. A nikto nečakal, že sa jeho stav ešte skomplikuje.

On sám však zrejme cítil, že to s ním nemusí dopadnúť dobre. Manželke dal totiž pokyny, aby dotiahla jeho plány do konca. „Ďakujem vám za prejavy sústrasti a účasti. Veľmi mi pomáha vedieť, ako ste Mekyho mali radi. Tento účet na IG A FB budem naďalej spravovať a informovať vás o všetkom, čo sa bude diať, a som pripravená Mekyho plány dotiahnuť, ako si prial (dal mi k tomu sám inštrukcie),” uviedla jeho milovaná Katka na sociálnych sieťach.

Spevák si zrejme uvedomoval závažnosť zápalu pľúc najmä preto, že mu kedysi podľahla aj jeho mama. A tak sa pripravoval na najhoršie. V inštrukciách možno myslel aj na svoj pohreb. Ten sa bude konať v piatok o 14. hodine v krematóriu Strašnice. Fanúšikovia sa budú môcť rozlúčiť aj prostredníctvom priameho prenosu na facebookovom profile Mira Žbirku.

Miro Žbirka s najstaršou dcérou Denisou a manželkou Kateřinou Zdroj: TASR

