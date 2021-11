V tomto programe ho neuvidíte: Žbirku vyškrtli až v poslednej chvíli

Česká televízia bude mať tento rok silvestrovský program, ktorého hlavnou hviezdou bude Jiřina Bohdalová. Tá verila, že súčasťou bude aj Meky Žbirka.

Bohužiaľ, ten skončil so zápalom pľúc v nemocnici. Zdravotné problémy sužovali aj Hanu Zagorovú, a tak tvorcovia plánovali, že keď im to ich stav dovolí, ich vystúpenia sa nakrútia v rovnaký deň. „Stále sme verili, že sa Meky dá dokopy, a tak sme aj to Hankino vystúpenie, ktorá mala ísť hneď po ňom, stále odsúvali,” prezradil denníku Aha! kapelník Jiří Dvořák. Práve on bude sprevádzať všetky spevácke čísla v programe Největší flám s Jiřinou Bohdalovou.

Slovenský spevák sa zachoval zodpovedne a asi 10 dní pred plánovaným natáčaním dal vedieť, že to nezvládne. Všetci však verili, že sa uzdraví. „Aj keď sme vedeli, že je chorý, nikto s tým, že ho už neuvidíme, nepočítal,” uviedol moderátor a scenárista Libor Bouček.

Ten do poslednej chvíle držal v scenári miesto pre Mekyho zmes piesní. „Ešte v utorok mi v scenári k silvestrovskému programu visela jeho Medley. Už minulú nedeľu som si hovoril, že na ňu asi nedôjde, pretože Mekyho manželka informovala režiséra o tom, že je chorý. Ale nechcelo sa mi stále urobiť ten krok a zmazať blok jeho piesní. Až v stredu večer som si uvedomil, že to naozaj musím vymazať,” povzdychol si smutne Bouček.

Miroslav Žbirka zomrel v stredu 10. novembra. Jeho pohreb sa bude konať v piatok o 14. hodine v krematóriu Strašnice. Fanúšikovia sa budú môcť rozlúčiť aj prostredníctvom priameho prenosu na facebookovom profile Mira Žbirku.

