Pamätáte si Simonu Feckovú zo SUPERSTAR 2011? FOTO Je z nej iná žena... A má synčeka!

Simona sa v čase Superstar veľmi nepozdávala raperovi Rytmusovi, ktorý v tomto ročníku sedel v porote. Počas kola, kedy ju tipoval na vypadnutie, jej meno pretvoril na "Fucková", čím všetkých zaskočil. Simona neskrývala rozpaky a potláčala po tomto vyjadrení emócie, no moderátor Leoš Mareš okamžite zareagoval a požadoval od rapera ospravedlnenie.

Simona Fecková randila s Martinom Kurucom

Okrem tejto "kauzičky" či vzhľadu sa Simona zviditeľnila aj vzťahom so svojím kolegom zo Superstar Martinom Kurucom. Ich románik však po skončení šou nevydržal, no a časom opadla aj jej televízna sláva. Ešte nejaký čas skúšala v hudobnej branži preraziť a presadiť sa s vlastnou tvorbou, no veľa vody nenamútila. A potom akoby sa po nej zľahla zem.

Nám sa však speváčku podarilo nájsť na sociálnej sieti a nestíhali sme sa čudovať. V roku 2018 sa z nej stala mamička dnes už 3-ročného Sebiho, ktorého má s partnerom Miroslavom. Aj napriek tomu, že od Superstar ubehlo už 10 rokov, niekdajšia hviezdička stále pôsobí ako atraktívna mladá žabka.

Ak by ste sa však zadívali len na jej profilovú fotografiu, zrejme by ste ju nespoznali. Na niekoľkých záberoch totiž chýba jej najvýraznejšie poznávacie znamenie - bohatá kučeravá hriva. Simona si evidentne rada a často svoje "háro" žehlí, no a s hladkým rovným účesom vyzerá úplne inak ako kedysi. Aha, ako sa zmenila!

Zo Simony Feckovej sa stala mamička rozkošného chlapčeka Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook