NAJDRAMATICKEJŠÍ farmársky duel: ROZMETALA HO 3:1... Vlažný potlesk a SLZY, NIKTO z farmárov ju nechcel späť!

Michalu však čosi "popadlo", plakala a pri stole sa začala správať maximálne čudne. Pred voľbou mala ešte dlhý preslov, kde pôsobila až šialene. „Keď začala hovoriť, sme ju nespoznali. Nikto z nás. Úplne iná žena. Fúha... Som v nej videl úplného diabla," vyjadril sa Dávid Horák, keď sa Evelyn pýtala na ich pocity. „Ona keď začala zvyšovať tón hlasu, tak som ani nevedel, kto je tu s nami. Či ma nezapichne v spánku alebo čo," nechápal Mesut a pridali sa aj ostatní farmári.

Farmári sa jednohlasne zhodli, že si prajú návrat Matúša Mrážika Zdroj: TV Markíza

No a zrejme nikoho neprekvapí, že keď sa potom moderátorka všetkých spýtala, koho návrat na Farmu si želajú viac, Šormanovej meno nepadlo ani raz. Všetci do jedného si priali, aby sa na Farmu radšej vrátil Matúš. A po prvej disciplíne to vyzeralo tak, že sa im toto prianie aj splní. Matúš viedol 1:0, no potom sa všetko obrátilo a temperamentná tmavovláska začala víťaziť v jednej disciplíne za druhou.

Matúša dokoncna porazila aj vo vedomostnom dueli, no a poslednou možnosťou na záchranu bola súťaž v dojení kôz. Ibaže aj tú vyhrala Michala a farmárom definitívne zamrzol úsmev na perách. Všetci boli nepríjemne prekvapení, sklamaní a nešťastní. Sen o návrate ich dobrosrdečného kamaráta, ktorého mal úprimne rád každý z nich, Šormanová rozdrvila na márne kúsky, keď napokon vyhrala 3:1.

A o pocitoch ostatných súťažiacich svedčil aj vlažný potlesk, ktorý jej po víťazstve poslednej disciplíny venovali. Bolo zrejmé, že išlo iba o gesto zo slušnosti, aby ju neurazili, no s tým, že by jej fandili, to nemalo absolútne nič spoločné. Na druhej strane, svoj sen si splnila práve akčná farmárka, ktorá sa na statok mohla vrátiť. Otvorene dokonca prezradila, že celý tento súboj si zaumienila kvôli tomu, aby získala rešpekt.

To, či sa jej to po takomto ťahu podarí, je však otázne, keďže v očiach farmárov zjavne klesla ešte viac. A to práve preto, že do arény zvolila Matúša, ktorému predtým neustále dvorila. A z reakcií farmárov, ktorí si aj úprimne poplakali, je zjavné, že Michala to teraz bude mať na Farme ešte ťažšie. Po strate obľúbeného Matúša totiž nikto z nich nedokázal úprimne oslavovať jej víťazstvo, čo sa jej opäť nepozdávalo.

„Nikto nemal chuť sa baviť. Všetci sa nejak rozpŕchli. Skôr si naliali, aby zapili smútok z toho, že Matúš tu nie je, než na to, aby oslavovali, že ja som sa vrátila, čo mi bolo veľmi ľúto," posťažovala sa pred kamerou, no a diváci mali po vzhliadnutí tejto dokrútky pre Michalu jasný odkaz: „A ty sa tomu ešte čuduješ?"

