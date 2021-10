NAJLEPŠIE vystúpenie v Superstar: VIDEO Porota NA NOHÁCH… Mareš sa ROZPLAKAL!

BRATISLAVA - Za nami je druhé a zároveň posledné kolo "supervýberu" šou Superstar, kde mala porota za úlohu vybrať 40 najlepších spevákov tejto série. Tento ročník je však doslova zahltený tak nesmierne talentovanými ľuďmi, že hoci mali postúpiť iba štyridsiati súťažiaci, ich počet sa neplánovane zvýšil na rovných 50. No a to najlepšie z týchto kôl diváci videli úplne na záver. A toto vystúpenie ako to "naj" ohodnotil aj sám Pavol Habera!

Kristína, Adéla a Nikola - to sú mená dievčat, ktoré dostali za úlohu zaspievať najväčší hit Beceause of you od jednej z najznámejších víťaziek americkej verzie Superstar. Pre bežného speváka by možno bola pieseň od Kelly Clarkson až príliš veľkým sústom, no pre túto trojicu to rozhodne neplatí.

Pavol Habera a jeho vzácne: Oooo! Zdroj: TV Markíza

V momente, ked dievčatá začali spoločne spievať refrén, porota dostala instantné zimomriavky, na ich tvárach sa zjavilo obrovské nadšenie a z úst Paľa Haberu zaznelo jeho povestné a zároveň mimoriadne výnimočné "Oooo!" . No aby toho nebolo málo, keď skončili, členovia poroty ich dokonca odmenili potleskom postojačky.

Tieto tri dievčatá majú na svedomí vystúpenie, ktoré absolútne dostalo celú porotu. Zdroj: TV Markíza

Je zjavné, že v tomto momente slová nestačili, a tak si vystúpenie speváčok môžete pozrieť vo videu vyššie, kde uvidíte aj spomínanú standing ovation, hodnotenie, ale aj to, ako sa Leoš Mareš od dojatia na záver piesne rozplakal!

