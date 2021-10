Šokujúci INZERÁT: Markizácka Farma ešte v plnom prúde a… Majitelia už rozpredávajú, čo súťažiaci postavili!

V každej sérii markizáckej Farmy súťažiaci stavajú alebo rekonštruujú statok. Inak tomu nie je ani v tej aktuálnej. Výhrychtivý Slováci prišli na prakticky prázdny pozemok v strede ničoho, kde vlastnoručne vybudovali chalupu, príbytky pre zvieratá aj pýchu Farmy 13 - zvonicu.

Ich krvopotne postavené stavby však dlhú trvácnosť nemali... Zatiaľ čo šou je na televíznych obrazovkách v plnom prúde a ani náhodou to nevyzerá, že by sa súťažiacim dni na Farme krátili, v realite sú farmári už zjavne doma. Ako inak by sa dal vysvetliť inzerát, ktorý sa v týchto dňoch objavil na na Facebooku?

Sociálnou sieťou totiž začala kolovať ponuka od istej ženy, evidentne majiteľky pozemku, ktorá predáva nielen drevenú zvonicu, ale aj celú chalupu, v ktorej súťažiaci niekoho mesiacov žili. Suma, za ktorú ich predáva, nie je známa. „Na predaj, nutná demontáž, možnosť dopravy. Bližšie info iba po telefóne,“ píše sa v popise ponuky.

Že sa stavby predávajú, šokujúce nie je - Markíza avizovala, že po skončení projektu bude musieť pozemok vyčistiť. Prekvapivé je skôr to, že bol inzerát zverejnený ešte pred oficiálnym ukončením projektu v televízii. Fanúšikom Farmy sa tak mohol naskytnúť pohľad na finálne dokončenie stavieb - teda na to, čo by na obrazovkách videli až o niekoľko týždňov.

A to bol zrejme problém... Dnes by ste totiž inzerát na Facebooku hľadali márne. Buď sa teda stavby predali naozaj bleskovou rýchlosťou alebo zasiahla vyššia moc v podobe tvorcov z televízie Markíza a ponuku nariadili zo sociálnej siete stiahnúť.

