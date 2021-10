Bývalý markizák sa hecol: Pred kamerami ODMIETAL SVADBU a o pár dní... Už je ZASNÚBENÝ!

BRATISLAVA - Fúha, vyzerá to tak, že niekto tu dostal poriadnu "hubovú polievku"! V roku 2018 televízia Markíza vysielala jubilejnú Farmu X, kde medzi súťažiacich zaradili aj známe tváre slovenského šoubiznisu. Spomedzi zástupcov "bežného ľudu" patril k najvýraznejším účastníkom Peter Harezník. Ten sa dostal aj do finále, ktoré síce nevyhral, no z populárnej šou si "odniesol" väčšiu výhru, než tú finančnú - našiel si tam životnú partnerku Táňu, s ktorou tvorí pár dodnes.

V čase, keď Farma X začala, boli Tatiana aj Peter zadaní. Ich vzájomná náklonnosť však vygradovala natoľko, že jej prepadli rovno počas súťaže a po návrate do reality sa ich vzťah ešte viac prehĺbil. Dvojica spolu momentálne býva v domečku v Topoľčanoch, kam nedávno vpustili štáb televízie JOJ. Peter sa totiž prihlásil do kulinárskej súťaže Bez servítky.

Tatiana a Peter sa spoznali počas nakrúcania Farmy Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Varil rovno počas prvého dňa, no a keďže súťažiaci medzi sebou debatujú aj o súkromí a vzťahoch, reč padla aj na to, či Tatianu plánuje požiadať o ruku. K svadbe mal však rázny postoj a z jeho vyjadrení vyplynulo, že momentálne sa k nej veľmi nemá. Raz už ženatý bol a preto je vraj tentokrát o čosi opatrnejší. „Človek už do toho ide s takým rozumom," vysvetľoval a keď sa riešil termín, kedy by k svadbe mohlo prísť, odpoveďou bolo "raz".

Lenže, ako sa ukázalo, to nebol jediný dôvod, prečo sa svoju polovičku zdráhal požiadať o ruku. „Ja som jej to vysvetlil. Že za určitých podmienok," uviedol záhadne. Pri spoločnom stolovaní sa ukázalo, kde je problém. „Ona chce, len mala jednu podmienku. Že kľaknúť a kyticu," prezradil Harezník svojim spoluhráčom, ktorí nechápali, čo sa mu na tom prieči, keďže toto je pomerne bežná forma žiadosti o ruku.

V relácii Bez servítky sa zdalo, že Petrovi vidina zásnub veľmi nevonia Zdroj: TV JOJ

A čo mu teda v zásnubách bráni? „To prvé. Ja si kľaknem iba pre Pánom Bohom a pri zváraní. Tak som jej povedal - miláčik, buď sa stretneme v kostole, keď budem kľačať alebo keď budem zvárať," vyslovil sa a počas celého týždňa sa zdalo, že svadbe sa bráni zubami nechtami. Nehovoriac o tom, že mal sústavne poriadne pikantné sexuálne narážky na svoje spoluhráčky.

No a zdá sa, že nevhodné správanie mu jeho polovička nedarovala. Peter sa totiž zrazu k zásnubám predsa len dokopal. Radostnou novinkou sa na svojom profile pochválila jeho čerstvá snúbenica, ktorá ešte počas minulotýždňového vysielania relácie Bez servítky zverejnila fotku prsteňa a na Facebooku si pridala životnú udalosť "zásnuby". Žeby Peter žehlil svoje činy a slová pred kamerami? Nuž, to zrejme vedia len oni dvaja...

Zdroj: TV Markíza