POTUPA markizáckeho svalnáča: Porazila ho NAJSLABŠIA žena… A jeho frajerka VESELO TANCOVALA na stole!

Pre mladú dievčinu to bol pomerne krutý verdikt a viacerí ich duel označili ako súboj Dávid verzus Goliáš. Hneď na úvod však treba povedať, že Miroslav si Natáliu nevzal z vypočítavosti a ani úplne dobrovoľne. Už od začiatku vravel, že vyzve niekoho seberovného. Ibaže všetci muži a aj silnejšie ženské súperky s ním vypiekli. Kamene, ktoré získali v súťažiach, aby ich pri hlasovaní mohli použiť ako hlas navyše, vymenili za tohtotýždňové imunity.

V dueli sa proti sebe postavili Natália a Miroslav Zdroj: TV Markíza

A tak zo zoznamku potenciálnych súperov razom vypadol Dávid, Mesut, Matúš, Michaela a aj Eva. Vybrať si teda mohol len spomedzi svojej partnerky Stanky, Natálie, Luny a Mikiho. A keďže s Mikim ich spája priateľstvo a Luna s ním bola na statku od začiatku, voľba padla práve na krehkú Natáliu. Len málokto rátal s tým, že mladá kráska, ktorú mnohí považovali za najslabšiu hráčku, má šancu na návrat.

Lenže, ako sa ukázalo, úplne ju podcenili. Keďže zmiešané duely musia byť spravodlivé, sú stavané viac na šikovnosť, než fyzickú zdatnosť. A tak prišlo k tomu, že Miro s Natáliou si na preskačku pripisovali body. Nerozhodný stav 2:2 napokon rozstrelila posledná disciplína - vedomostná súťaž "almanach". Napätie sa dalo doslova krájať, no vyhrala Natália, ktorá sa tak stala aj definitívnou víťazkou duelu a mohla sa vrátiť na statok.

Natália sama nemohla uveriť tomu, že Mira porazila Zdroj: TV Markíza

Farmárskeho Golema tak porazila drobná dievčinka, no a Miro sa musel s farmármi rozlúčiť. Jeho odchod bol naozaj dojímavý a ukázalo sa, že obávaný drsniak má srdce na dlani. Pri lúčení sa dokonca rozplakal a keď prišlo na rozlúčku s jeho partnerkou Stankou, obraz nešťastných zaľúbencov dokonca dojal aj Evelyn, ktorá si utierala slzy.

Stanka bola v ešte v aréne úplne nešťastná a poplakala si. Zdroj: TV Markíza

Ak by ste si však povedali, že Stanka po odchode svojej lásky smútila a nebolo jej do reči, ste na omyle. Nejakú chvíľu síce mala nešťastný výraz, no o pár minút to už nebola pravda. S podguráženými farmármi si zahrala "fľašku" a napokon sa odviazala tak, že predviedla erotické vrtenie zadkom pred tvárami všetkých ostatných - a to rovno na stole! Chcete vidieť ako sa vyrovnála s odchodom svojho drahého? To uvidíte vo videu vyššie!

Ruzlúčka Stanky a Mira dojala aj Evelyn Zdroj: TV Markíza