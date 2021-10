Známy Slovák sa pred kamerami opustil: Je to HOVADO… NA*EBAL by som mu!

BRATISLAVA - Fúha, tak tomuto sa už ani nedá povedať, že ide o obyčajnú nesympatiu. Fanúšikovia Farmy majú v posledné dni už plné zuby Michala Bučka alias Mikiho, ktorý sa akosi nevie správať k ženám. Doteraz bol tŕňom v oku jeho východniarsky parťák Miroslav Pajtáš, ktorý už mal zopár nervových výlevov a vulgárne dourážal ženy, no to, čo začal predvádzať Miki, mu hravo konkuruje.

A všimol si to aj hudobník a moderátor Tomy Kotty, ktorý pred rokmi súťažil na Farme 9. Je zrejmé, že Mikiho má poriadne v zuboch. A dal to najavo aj v stredu, keď bol hosťom Farmy Xtra. Tomyho majú diváci čoraz viac v obľube - to, čo sa deje na Farme, dokáže pomenovať absolútne trefne, vtipne, no nevyhýba sa ani tvrdej kritike súťažiacich.

Tomy Kotty bol hosťom Farmy Xtra Zdroj: TV Markíza

No a najnovšie si pred Martinom Šmahelom poriadne podal Mikiho. Ten sa totiž pustil do Luny, keďže si kvôli črevným problémom nedala polievku a namiesto nej si nechala urobiť obyčajnú planú placku z múky. Michal Bučko jej kvôli tomu nepekne vynadal, keďže farmárka týždňa podľa neho mala jesť to, čo všetci ostatní a vydržať to.

„Jednu placku. Ja vám všetkým garantujem, že to nechcete jesť. Vyčítať niekomu, že konzumuje toto, podľa mňa nie je úplne kóšer. Nerozumiem, o čo mu ide. Ale musím povedať, aj s tým rizikom, že jedného dňa vyjde von, že toto je najväčší adept na to, aby som mu naj*ebal,” rozhorčil sa Tomy, ktorý mal na Farme s povestnými plackami skúsenosti a stojí si za tým, že v tomto prípade naozaj nie je čo závidieť.

Michal Bučko alias Miki Zdroj: TV Markíza

Tomy sa na adresu Michala vyjadril naozaj ostro Zdroj: TV Markíza

A nakladal mu ďalej. „Povedzme si pravdu. Ten Miro Pajtáš veľa inteligencie nenabral. Ale on je taký, že vo svojej podstate je jednoduchý chlap. V pohode. Ale toto hovädo... To je úplne, jak to tam niekto povedal - že on bije hlavy hlava-nehlava,” myslí si Tomy, ktorý zrejme narážal aj na Mikiho predchádzajúce konflikty so ženami. To, že ich Miki zjavne nemá za nič, si už všimli aj diváci... a pri spoločnej debate ho ledva stopla samotná Evelyn. Zrejme je len otázkou času, kedy mú nervy rupnú ešte viac.

Michal Bučko Zdroj: TV Markíza