Protekčná? Ani náhodou! Dcéra Vittekovcov má len 14 ROKOV, ale.. VIDEO Thia spieva ako BOHYŇA!

BRATISLAVA - Má len 14 rokov, no napriek tomu by hravo šupla do vrecka aj staršie a skúsenejšie speváčky. Reč je o Cynthii Vittek (14), dcére Patrície a Roba Vittekovcov, ktorá dostala do vienka naozaj výnimočný talent. Mladučká profi tanečnica, ktorá sa začala venovať aj spevu, sa nemusí oháňať priezviskom svojich známych rodičov. Vôbec to totiž nepotrebuje. Veď sa presvedčte sami!

Ešte v lete Cynthia prespievala hit Drivers License, pričom cover následne zavesila na svoj kanál na Youtube. A ľuďom doslova padali sánky. Len málokto by si dovolil tipnúť, že tento vyspievaný hlas s výnimočnou farbou patrí 13-ročnému dievčaťu, nehovoriac o tom, že vďaka perfektnej angličtine celý cover znel tak, akoby ho spievala skúsená zahraničná speváčka, ktorá už skrátka vie.

A ak by si o jej kvalitách niekto dovolil pochybovať, Thia sa objavila na niekoľkých spoločenských akciách, kde túto pieseň odspievala naživo. Nežne podané verzie, dokonalá hra s hlasom, perfektne plynulý prechod do falzetov a skvele vystavaná dynamika v refrénoch len podčiarkovali to, s akou ľahkosťou celú pieseň vyspievala – akoby to bolo pre ňu rovnako prirodzené ako dýchanie.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Instagram T.V.

Pre tých, ktorí počuli originálnu verziu od Olivie Rodrigo, prišlo najväčšie prekvapenie na záver. Dnes už 14-ročná Thia totiž pieseň vygradovala plnou silou svojho rozsahu tak, ako to nedokázala ani pôvodná speváčka, ktorá skĺzava do falzetu. A aby toho nebolo málo, pri tom všetkom Cynthia ešte tancovala. Svoje umenie najnovšie predviedla na uvádzaní novej módnej značky pred zaplnenou halou Incheby.

Zdroj: Ján Zemiar

V tom momente sa do vzduchu zdvihli takmer všetky telefóny a ľudia len neveriacky pozerali na pódium, ktorému kraľovalo drobné 14-ročné žieňa. Na pocity z vystúpenia, ktoré postavilo dav na nohy, sme sa spýtali rovno jej.

-Tí, čo ťa sledujú, ťa dlho vnímali viac ako tanečnicu. Čo ťa doviedlo k tomu, že si sa rozhodla vo veľkom štýle vkročiť na dráhu speváčky?

Tanec bol, je a vždy pre mňa bude to, čo potrebujem. Spievali sme a spievame stále všetky tri v aute a mamina je moja veľká inšpirácia. Už odmalička ma brávala na koncerty mojich najobľúbenejších spevákov. Najviac si pamätám Violetu vo Viedni, keď som k narodeninám dostala lístok na meet and greet. Potom asi pred 2 rokmi sme išli na súkromný koncert JLo, myslím, že tam to celé nejako začalo.

- Máš vonku cover k Drivers Licence, čo teda vôbec nie je ľahká pieseň, no napriek tomu si ju podala absolútne perfektne. Pracuješ s hlasovou pedagogičkou, navštevuješ pravidelne hodiny spevu alebo to z teba vyšlo tak nejako samo prirodzene?

Vlastne som si chcela iba skúsiť spievať na mikrofón, keď mamina nahrávala a oni to v štúdiu zmixovali. Ja spievam a tancujem stále, hudba je niečo ako môj druhý svet, kde utekám po škole. Niekedy nerada hovorím a páči sa mi, že hudba vie to, čo cítim, povedať za mňa. Sú to tri roky odvtedy, ako som povedala mamine, že by som okrem tanca chcela skúsiť aj spev a pracuje so mnou Lenka Pauliková, ktorá kedysi učila aj ju. Veľmi mi pomohol Martin Cisár, ktorého si nesmierne vážim ako speváka aj človeka a bol to práve on, kto mi ako prvý povedal, že na to skutočne mám a dokonca mi dohodol aj dnes už moju druhú online učiteľku z Prahy Elis Mraz.

-Aké boli tvoje prvé pocity, keď si sa postavila pred ľudí, naživo im ukázala, čo je v tebe a videla si, že sa im páčiš?

Bol to super pocit. Asi najviac pre mňa je, keď vidím, že niekoho úprimne rozplačem, ako sa stalo aj pred pár dňami. Spievala som pár pomalších pesničiek a to bol jeden z najkrajších momentov, mala som motýliky v bruchu, ani to neviem opísať inak.

-Kde sa vidíš v budúcnosti? Chcela by si viac spievať tancovať, prípadne robiť niečo iné alebo to všetko skĺbiť?

Vážim si, že som dostala šancu na nedávnej veľkej fashion show spojiť naraz dve veci, ktoré najviac milujem. A to je tanec, ktorému sa venujem od svojich štyroch rokoch a spev, ktorý mi dáva všetko. Mám sny, mám ciele, no nič nečakám a budúcnosť neplánujem. Verím, že môžem spievať a všetko bude, ako byť má.