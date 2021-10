Pohľad na slovenskú herečku (72) vás šokuje: Vyzlečená a náruživá!

Dlhá čierna hriva, úsmev na tvári a elegantné outfity! To sú poznávacie znamenia herečky Zuzany Kocúrikovej, ktorá v decembri oslávi 73. narodeniny. Sympatická herečka je pred kamerami stále aktívna. Nedávno napríklad prijala ponuku zahrať si v počine Sestričky.

Herecká diva stvárnila pred kamerami pacientku Valiku, ktorá trpí Alzheimerovou chorobou. Tvorcovia jej dali viacero scén, v rámci ktorých privádza do rozpakov hádam každého, koho stretne. Pani Valika je totiž poriadne náruživá a otvorene hovorí o veciach, ktoré by určite väčšine jej rovesníčok nahnali červeň do líc.

Objektom túžby pani Valiky je doktor, ktorého stvárňuje Milo Kráľ. Toho sa rozhodne zvádzať nielen pohľadmi, ale v istej chvíli na neho akože vybalí svoje telo. Kocúriková stvárnila odvážnu scénu dôveryhodne. A hoci pred kamerami ukázala odhalené len ramená či nohu, bola ozaj poriadne koketná.

