Známa Slovenka si od lekárov vypočula KRUTÝ VERDIKT: Nemôže mať bábätko… Už je v 6. mesiaci tehotenstva!

S touto bolestnou správou, ktorú si vtedy vypočula, sa včera Soňa podelila na sociálnej sieti Instagram. Chcela tak v ženách vzbudiť nádej, že nie každá negatívna správa musí byť hneď definitívna a že by mali viac začať počúvať svoj vnútorný hlas. Ten jej vraj od začiatku hovoril, že raz bude mamou a stane sa to prirodzenou cestou. A tak sa aj stalo.

FOTO Slovenská kráska našla toho pravého: Len pred polrokom ho priznala a... Budeme mať bábätko!

„Tesne pred mojím otehotnením nám lekári vraveli, že s najväčšou pravdepodobnosťou nemôžeme mať bábätko. A že keď v budúcnosti budeme chcieť, sme odkázaní na umelé oplodnenie. Bola som z toho zmätená, pretože vnútorne som cítila, že toto je ten správny muž, s ktorým mám mať dieťa,“ priznala Štefková. Svoju intuíciu však spochybňovala, lebo autority povedali opak. Nakoniec všetko nechala na osud.

Soňa Štefková s priateľom Erikom. Zdroj: Ján Zemiar

„O pár týždňov prišiel pocit, že som tehotná. Šípila som to snáď od prvého okamihu. Ako? Ani neviem, zrazu bolo proste niečo iné. Moje telo, vnímanie, zvláštny pocit. A tak som si spravila tehotenský test. Negatívny. Opäť som sa spochybnila. Až tak, že som si hovorila, či mi náhodou trošku nešibe. Veď lekári povedali, že sa nedá, test nevyšiel,“ pokračovala modelka.

O týždeň si urobila druhý test a bola rozhodnutá, že ak bude negatívny, pôjde buď ku gynekológovi alebo psychológovi. Alebo k obom. „Bol Deň matiek a na teste sa ukázali dve čiarky. Pozitívny. Rozplakala som sa. Krajší dátum na zistenie (resp. potvrdenie) mojej domnienky som si nemohla vybrať,“ podelila sa o krásny moment Štefková. Už vtedy vedela, že bude mať dievčatko - Lily. Na tomto mene sa spolu s priateľom zhodli od samého začiatku.

„Ani nie tretí mesiac tehotnosti a lekárka mi vraví, že to bude chlapec. Chlapec? Vnútro sa mi chveje. Ako som to mohla zle cítiť? V šiestom mesiaci lekár potvrdil, že je to definitívne dievčatko,“ prezradila Soňa. Odvtedy sa rozhodla stále počúvať svoj vnútorný hlas. Veď napokon aj východné filozofie hovoria, že odpovede na všetky otázky máme práve vo svojom vnútri.