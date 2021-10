Do SUPERSTAR dorazil SYN BRAŇA MOJSEJA: Habera hádzal ksichty a Čekovský... PROTEKCIA?!

BRATISLAVA - Fúha, tak ten to bude mať veľmi ťažké! Väčšina ľudí si myslí, že pokiaľ sa do talentových šou prihlásia potomkovia známych osobností, budú to mať s postupom jednoduchšie. Ale opak je pravdou. Musia sa totiž snažiť oveľa viac - nikto predsa nechce, aby niekoho diváci obviňovali z protekcie. No a najnovšie sa pred porotou Superstar zapotil Braňo Mojsej mladší!

Braňo mladší sa hudbe venuje už dlhé roky a za sebou má aj vystúpenia so svojím slávnym tatkom. Ten je na 30-ročného synátora patrične hrdý. V dokrútke z kastingu si zaspomínal aj na jeho prvé vystúpenie. „On drží disciplínu. Všetko musí byť pripravené. V tomto je nekompromisný. Prvýkrát stál so mnou na pódiu, kde bolo rovno 10-tisíc ľudí a ustál to. Obdivujem ho,” povedal pyšný tato a dodal, že jeho syn je tá najlepšia vec v jeho živote.

Staršieho Braňa môžeme na Slovensku pokojne označiť za fenomén a nájde sa zrejme len málo našich krajanov, ktorí ho počas dlhoročnej televíznej kariéry nezaregistrovali. To, či je to v prípade jeho syna pozitívum alebo negatívum, sa však tak ľahko povedať nedá. „Niektoré dvere sa mi otvoria, niektoré skôr zatvoria,” skonštatoval on sám. A bolo vidno, že rešpekt pred porotou má aj sám mladý hudobník.

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: Tv Markíza

Čo sa však týkalo Mariána Čekovského, obavy boli zbytočné. Keď Braňo dospieval, na rovinu povedal, že ho púšťa ďalej, keďže ho pozná – je celkom možné že ich dokopy zviedli práve nejaké hudobné aktivity a Čeky už mal možnosť zistiť, že sa v ňom skrýva aj niečo viac. Inde to však také jednoznačné nebolo.

Ako Braňa ohodnotila porota, zistíte vo videu nižšie, v tom hornom si zasa môžete pozrieť celé jeho vystúpenie!