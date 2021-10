Drsné vyjadrenie Dominiky Gottovej na adresu vdovy Ivany: Prestrelka na 2. výročie smrti Karla Gotta… Klame!

Dominika Gottová sa po smrti svojho otca snažila uplatniť v Čechách, no napokon sa rozhodla zachrániť vzťah s manželom Timom a odsťahovala sa za ním naspäť do Fínska. A odtiaľ zareagovala aj na vyjadrenie Ivany Gottovej k druhému výročiu smrti Karla Gotta. V reakcii, ktorú zaslala aj redakcii Topiek, si servítku pred ústa rozhodne nedávala.

„Píše o tom, že môj otec mal strach, že sa po jeho smrti pustia do Ivany médiá. Strach mal oprávnený, po tom všetkom, čo mu pani Gottová spôsobila za psychické starosti, keď ho odrezávala od priateľov a hrozila mu rozvodom, pokiaľ neutne stretávanie sa s celoživotnou priateľkou Alicou Kovácsovou. Sám sa mi so všetkým zveroval,“ napísala Dominika.

Ivana ďalej uviedla, že médiá majú voči nej a jej dcéram pochopenie. „Voči dievčatkám to chápem, voči nej vlastne tiež. Veď jej dvorná asistentka, pani Aneta Stolzová, robí všetko preto, aby redakcie českých médiá nenapísali, čoho všetkého sa pani Gottová dopúšťa,“ prekvapuje Karlova dcéra. A nenechala si ujsť príležitosť rovno uviesť pár príkladov.

„Napríklad ako uctieva odkaz môjho otca. Že sa nezaujíma o miesto posledného odpočinku jeho rodičov v Újezdu u Svatého Kříže, kde chcel byť – ako sa mi sám zveril – pochovaný, komplikuje spomienkové projekty, ktoré sa chystajú a neposlednom rade, ako zasahuje do otcových rozhodnutí,“ píše ďalej Dominika.

Karel vraj jej mame počas života prisľúbil, že jej bude prispievať na izbu v dome seniorov – išlo o sumu 5000 Kč mesačne. „Otec si, podľa toho, čo mi povedala mama, prial, aby tento poplatok bol z jeho pozostalosti zasielaný aj po jeho smrti. Dialo sa to do tohto júla, kedy poplatok prestal bez odôvodnenia pani Ivany Gottovej chodiť,“ pokračovala Gottová. „O tomto sa v českých médiách nedočítate, pretože pani Gottová robí všetko pre to, aby sa o tom nepísalo. Rovnako tak o jej vzťahových záležitostiach.“

Uznáva zároveň, že Ivana bola pri jej otcovi až do posledných chvíľ, ale... Bola jeho ženou, takže to bola podľa nej jej povinnosť. Uvedomuje si tiež svoje vlastné chyby a že svojmu otcovi posledné mesiace života veľmi neuľahčila, ale vraj by bola rada, „aby ste vedeli, že sú veci, ktoré skrátka prehliadať nemôžem.“

„O klamstvách o mojej osobe, že som chcela brať fotografov za otcom do nemocnice, ktoré nechala pani Gottová napísať do otcovej knihy Má cesta za štěstím, nehovoriac,“ dodala Dominika s tým, že do Česka sa chystá v polovici októbra, kedy si plánuje aj riadne uctiť otcovu pamiatku na hrobe v Malvazinkách.

