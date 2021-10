Česká sexica išla na blond: Fú, čo na toto hovoríte?!

PRAHA - Prekvapila výzorom! Česká herečka Jitka Čvančarová bola vždy krv a mlieko, no zároveň ju muži považovali za neuveriteľne sexi. Aktuálne ale zmenila imidž a... Fúúú, toto nebol najlepší nápad...

V týchto dňoch sa u českých susedov krstila kniha lekárky Kateřiny Cajthamlovej, ktorá je známa z televíznej šou o chudnutí Jste to, co jíte. Nechýbala tam ani jej kamarátka, herečka Jitka Čvančarová, ktorá prekvapila zmenou imidžu.

Zdroj: Profimedia

Na krst dorazila ako blondínka! „Jitkina vlasová zmena sa mi veľmi páči, rozsvietilo ju to a veľmi jej to pristane,” povedala pre Život v Česku Cajthamlová. Fanúšikovia však majú úplne iný názor. „Pani Čvančarová mala krásne tmavé vlasy, ktoré jej veľmi pristali a zoštíhľovali jej tvár. Blond vlasy jej vôbec nesedia. Len sa divím, že jej kamarátka a okolie nepovedia pravdu,” napísala istá komentujúca. Niektorí dokonca vyhlásili, že kaderníčka by si v tomto prípade zaslúžila poriadne po prstoch.

Našťastie, nejde o stálu zmenu. Jitka bude svetlovlasá už len pár dní počas nakrúcania nového filmu. „Potom sa vrátim k pôvodnej farbe,” prezradila portálu Super.cz.

Zdroj: SITA/Česká televízia

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}