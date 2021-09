Čerstvo vydatá Majtánová v Tatrách: FOTO S manželom sa poriadne odviazala… Čo to vyvádzala v tom potoku?!

BRATISLAVA - Koncom augusta sa Karin Majtánová stala vydatou pani. Svoje áno povedala dlhoročnému partnerovi Petrovi Kremnickému. No a pár týždňov po svadbe si čerství novomanželia dopriali romantický víkend v Nízkych Tatrách, kde si to zjavne užívali. Pozrite, ako sa odviazali v potoku!

Karin Majtánová a jej manžel Peter sa hneď po ich veľkom dni na svadobnú cestu nevybrali, no o pár týždňov sa vybrali aspoň na romantický víkendový pobyt do Demänovskej Doliny. A zjavne si tieto chvíle naplno užívali.

Zašli si do wellnessu, oddychovali vo vírivke, dali si šampanské v lupeňmi vyzdobenej izbe či tancovali na kubánskej noci. Na jeden moment však určite budú ešte dlho spomínať. A pri tom sa nám ich podarilo aj zachytiť - namierili si to totiž do neďalekého horského potôčika, kde sa poriadne rozbláznili.

Karin a Peter sa bláznili v horskom potôčiku. Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

V tej chvíli sa vrátili do tínedžerských čias a s detskou radosťou sa v studenom potoku navzájom špliechali. No aj o tomto je láska a pri pohľade na novomanželov to pôsobí, akoby boli čerstvo zamilovaní. Prajeme im, nech im to takto vydrží čo najdlhšie!