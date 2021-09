VEĽKÁ RANA pre markizácky pár: Prasklo PIKANTNÉ tajomstvo… Veď ona má ĎALŠIEHO CHLAPA!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto bude ešte poriadne drsné! Fanúšikovia televízie Markíza si najprv mysleli, že títo dvaja sa naozaj našli, no už dlhšie sa zdá, že to medzi nimi čoraz viac škrípe. Reč je o Stanke Klčovej a Miroslavovi Pajtášovi, ktorí sa spoznali na Farme len pred tromi týždňami, no už od prvého dňa to medzi nimi poriadne iskrilo. Lenže také ružové to už nie je. A zdá sa, že ani nebude!

Hoci sa Stanka s Mirom poznajú len tri týždne, divákom skoro zabehlo, keď medzi nimi už na tretí deň padli slová "ľúbim ťa". O chvíľku neskôr sa ukázalo, že namakaný otecko malej dcérky nemá iba záväzok v podobe dieťaťa. V Anglicku vraj nechal aj partnerku (tá však nie je matkou jeho dcéry, pozn.red). Nevedno, či o tom jeho farmárska frajerka vie, no beztak sa to medzi nimi začalo otáčať na poriadnu drámu.

Pár sa neustále háda a ničomu nepomáha ani fakt, že Miro je na Farme nervózny kvôli množstvu práce a nedostatku jedla. Nepáči sa mu tam vlastne zrejme nič a vyjadril sa, že pokiaľ by nebolo Stanky, chcel by ísť domov. Mladá blondínka sa už niekoľkokrát vyjadrila, že jeho veľké telo nie je všetkým a silné svaly nezachránia slabú psychiku. Aj napriek nezhodám sa však k sebe stále vracajú a trávia noci v objatí.

Stanku rozrušil list od muža, ktorého nechala vonku Zdroj: TV Markíza

A to je ďalším kameňom úrazu. Miro sa totiž netají tým, že už by bol rád, ak by bol kocúr v trúbe. Jeho reči divákov občas až dvíhajú zo stoličky, no a keď sa svojho času Stanka tešila, čo všetko môžu robiť pri návrate do reality, makač priznal, že najzaujímavejšia vízia spoločne stráveného času po odchode z Farmy je tá fyzická. „Celú noc pre**beme,” vyhlásil otvorene. Jeho neustále intímne chtíče a dotyky sa už nezdajú ani samotnej Stanke, ktorá zrejme začala strácať ružové okuliare.

„Keď sa ho spýtam, čo sa mu na mne páči, čo má na mne rád, povie, že som sexi a pekná. Nie, aká som vnútri. Aká som osobnosť. Prvá vec je, že si sexi a pekná,” posťažovala sa Lune s plačom a prezradila jej aj ďalšiu dôležitú vec. „Mne vadia aj tie dotyky stále,” vyšla s pravdou von a túto skutočnosť si pozorní diváci všimli už predtým - stačilo sa dívať, ako sa Stanka tvári, keď ju Miroslav nonstop oblapával a pri každej príležitosti bozkával.

Mira namosúrilo, že plačúca Stanka sa o liste porozprávala najprv s kamarátkou Lunou a neukázala mu ho ako prvému. Zdroj: TV Markíza

Miro sa dožadoval, aby mu Stanka povedala, čo bolo v liste. Zdroj: TV Markíza

Celému tomuto zrúteniu pred Lunou predchádzali kvety a list, ktoré Stanke prišli pri príležitosti jej narodenín. A keď list v súkromí začala čítať, bolo zrejmé, že jej ho na Farmu poslal muž, ktorý ju miluje. „Predtým, ako som išla na Farmu, som sa stretávala s iným. A bol to fakt super chalan. Aj sa zoznámil s mojou rodinou a tak. Ale ja som si povedala, keď som išla na Farmu, že idem za svojimi snami a uvidím, ako bude. Čo bude... No a stretla som tu Mira,” vysvetľovala Lune s plačom. „Neviem, či som sa neunáhlila,” dodala.

Miro podľa všetkého o Stankinom ex vedel. A to, že jej napísal, mu vôbec nebolo pochuti. Ona sa však skôr ako s ním chcela rozprávať s najbližšou kamarátkou, no prisľúbila, že potom mu všetko povie. I tak neustále naliehal a tlačil na ňu. Aj napriek tomu, že ho už predtým požiadala, aby počkal, predtým, ako sa zverila Lune, sa k listu snažil dostať poriadne okatým spôsobom - keď sa vybrala na toaletu, z diaľky sa jej núkal, že jej ho zatiaľ podrží.

Čo sa v liste písalo, sa dozviete vo videu vyššie! Zdroj: TV Markíza