Habera sa v Superstar OPUSTIL: Spevák sa všetkým páčil a on - Vyzliekal si ju očami, TY PRASÁK... Nie!

BRATISLAVA - Občas sa stane, že porota v Superstar sa jednoducho nezhodne na tom, či spevák má na to, aby postúpil alebo nie. A presne preto ich tam sedí nepárny počet. Lenže tentokrát boli diváci svedkom kontroverznej situácie, aká tu ešte nebola. Jediný, kto bol proti postupu, bol obávaný kat Pavol Habera. A postavil si hlavu, ako ešte nikdy!

Keď na kasting prišiel 26-ročný Cong Minh Ngo, porote bol vďaka svojmu príjemnému vystupovaniu a rozdávaniu nesmelých úsmevov už od prvého momentu sympatický. Mladík pracujúci v rodinnej reštaurácii si na konkurz vybral pieseň Perfect od Eda Sheerena. No a tou "perfect" pre neho zjavne bola aj porotkyňa Monika Bagárová, na ktorú sa pri speve celý čas zamilovane pozeral.

Celá táto úsmevná situácia neunikla ani Pavlovi Haberovi, ktorý mu to však hneď dal poriadne vyžrať. „Ja už viem, prečo ty si tu! Celé vystúpenie na Bagárovú! Všetko Bagárová. My sme tu teraz hovno, luft, dovidenia. Bagárová tu sedela sama. Do prdele! Ve tmě, zhasnuté všetko, vyzlieka ju očami, všetko tam bolo... Ty jeden prasák,” vyšlo z neho takmer jedným dychom.

Zdroj: TV Markíza

Tam však neskončil. Líder kapely Team si postavil hlavu a s argumentom, že ak by mal Ming k dispozícii ladičku, tak by vybuchla, sa rozhodol, že ďalej ho skrátka nepustí. Keďže sa so svojimi kolegami akosi nezhodovali, pretože ostatným sa páčil, neodpustil si ani ďalšie štipľavé poznámky.

A celú kurióznu situáciu, počas ktorej sa Mariánovi Čekovskému vyhrážal, že ak dá Minhovi áno, tak ho zabije, si môžete pozrieť vo videu vyššie, kde nájdete aj spomínané spevácke vystúpenie a ešte viac Haberových vyhlásení!

