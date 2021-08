Detaily zo svadby Karin Majtánovej: VIDEO Dojímavý manželský tanec a... Nechala si svoje priezvisko!

Keď Karin vystúpila z auta a jej najbližší ju zazreli prvýkrát, mnohým sa doslova zastavil dych. Moderátorka Dámskeho klubu a prvá slovenská Miss z roku 1993 bola absolútne dokonalá a očarujúca, nehovoriac o tom, že jej povestný krásny úsmev žiaril na všetky strany. Nevestu si pred kostolom prebral jej otecko, pyšne ju vedúc až k oltáru za jej vyvoleným Petrom.

Zdroj: Vlado Anjel

Samotný obrad bol skutočne dojímavý a prekvapením bolo spevácke trio La Gioa, ktoré neveste a ženíchový zaspievalo ikonickú skladbu Hallelujah. Zaujímavou perličkou zo svadby je aj to, že moderátorka sa rozhodla ponechať si svoje priezvisko. Po spoločnom "áno" pár vyšiel z kostola a svadobčania ich zasypali ryžou.

Keď manželia prijali gratulácie od hostí, spoločne s nimi sa pobrali na svadobnú párty do reštaurácie na nábreží Dunaja. A tam už sa mohla začať poriadna veselica. Nechýbali ani niektoré tradície, no a medzi nimi i prvý mladomanželský tanec. Pre ten si Karin a Peter vybrali ikonickú skladbu My Way. No a ako vyzeral si môžete pozrieť vo videu nižšie!

