NEUVERITEĽNÉ! Trápenie mladej speváčky zo Superstar: Počas vystúpenia sa jej ZASEKLA sánka... NEVEDELA ZAVRIEŤ ústa!

BRATISLAVA - Tak toto už ani nie je vtipné. Už sa vám niekedy stalo, že vám počas otvárania úst trebárs u zubára takpovediac "rupla" sánka? Aká je to bolesť, keď sa človek pokúša zavrieť ústa, snáď netreba ani nikomu opisovať. A teraz si predstavte, že sa vám to stane rovno počas speváckeho vystúpenia!

Toto sa už nedá ani nazvať trapasom, keďže to muselo naozaj mimoriadne bolieť. 19-ročná študentka Katarína Labedová žije hudbou, o čom nesvedčí len skutočnosť, že sa prihlásila do Superstar, ale aj to, že už tretí rok študuje na pražskom konzervatóriu. Sympatická speváčka si prežila niečo, čo si hudobník nevie predstaviť ani v najhorších snoch.

Kateřina prežila vskutku kuriózny zdravotný problém. A rovno počas vystúpenia! Zdroj: TV Markíza

Počas toho, ako spievala na prijímačkách na konzervaórium, sa jej zablokovala sánka a Katarína nedokázala zavrieť ústa. Celá situácia šokovala aj porotu Superstar, ich reakciu a rovnako aj vystúpenie mladej ryšavky si môžete pozrieť vo videu nižšie!