Očkovaná slovenská herečka dostala COVID: Urobila túto CHYBU!

Odporcovia očkovania často argumentujú tým, že Covid-19 môžu ľudia dostať aj napriek vakcíne. Podstatný rozdiel je však v tom, že keď sa nakazia zaočkovaní, nekončia na prístrojoch v nemocnici a podľa posledných informácií zatiaľ žiadny z nich na túto chorobu ani neumrel.

Rovnako nemala extrémne vážny priebeh ani herečka Barbora ŠVidraňová, hoci sa cítila skutočne zle. „Covidko chodí aj k očkovaným (len keby náhodou niekto ešte nevedel) a vôbec to nie sú také ľahké priebehy, takže sa opatrujte všetci,” napísala na sociálnu sieť s tým, že na svoje zdravie treba dbať vždy, nielen v pandémii.

Ona totiž podcenila nachladnutie, nedopriala si oddych a doplatila na to nie úplne ľahkým priebehom covidu. „Nezabúdajte na vitamínky, prevenciu, zdravú stravu a nehroťte to, keď nevládzete, na to som ja doplatila. Keby som nepodcenila obyčajnú nádchu, tak by som možno nemala oslabenú imunitu, málo spánku, chabé jedlo, do toho prepracovanosť level 3000,” priznala sa.

Zdroj: Instagram BŠ

Zároveň však verí, že čoskoro sa už s celou pandémiou vysporiadame. „Hádam toto už bude naozaj tá posledná vlna a rok 2022 bude k nám milosrdnejší. Neviem sa ho dočkať,” uviedla na sieti Instagram.