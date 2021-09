Prasklo TEMNÉ tajomstvo jedného z Farmárov: Ak nevyhrá duel, nemá sa kam vrátiť… Žil na ULICI!

Celú pravdu o Zdeňkovom drsnom živote odhalila Evelyn, keď ho bola navštíviť v duelantskej chatke. Zaujímala sa o jeho život mimo Farmy i minulosť. A to, že ho v detstve fyzicky týral nevlastný otec, nie je to najhoršie, čo ho kedy postretlo. Do veľkej kaše ho dostal rozchod s bývalou snúbenicou, ktorý ho úplne zlomil a zo spoločenského Vikinga sa stal samotár.

Žiaľ, zakúsil aj to, čo si zrejme vie predstaviť len málokto, kto sa na šou díva z tepla svojho domova. Zdeněk si vytrpel aj život na ulici, čo je zrejme dôvodom, prečo sa mu na Farme tak páči. Napriek tomu, že podmienky sú drsné, nič mu nechýba a s ulicou sa to nedá porovnať. So Zdeňkom Valentom sa život vôbec nemaznal... Zdroj: TV Markíza

„Keď vyjdem von, nečaká ma nič,” vysvetlil s tým, že 15 dní pred Farmou prišiel o prácu, pretože zamestnávateľ ho nevyplatil a povedal mu, že to musí vydržať. No on si nemal ani za čo kúpiť jesť. „Nemám nič okrem garáže, ktorú mám prenajatú. Kde mám svoj bicykel a pár vecí,” priznal s tým, že nebude mať kde zostať.

Vikingove slová sa ťažko počúvali aj moderátorke Evelyn Zdroj: TV Markíza

„Ak mi kamarát pomôže, možno budem môcť trebárs zostať niekde na ubytovni. Ale na začiatok, aby som sa nejako odpichol... Už som toho veľa prežil, aj na ulici som žil, ale vždy som sa z toho nejako dostal sám. Je to síce ťažký boj, ale... Musí človek pevne veriť,” uviedol s tým, že na ulici prežil leto, kedy sa to ešte vraj dá zvládnuť, ale bol tam aj počas najhoršej zimy.

A každý jeden z dní vonku je boj. „Veľmi o tom nehovorím, pretože je to ťažké a ešte to zabolí,” povedal roztraseným hlasom. V dueli mu teda išlo doslova o všetko - teplo, nocľah aj stravu. A práve to bola zrejme tá najväčšia motivácia, vďaka ktorej sa mu poradilo na statok vrátiť. Hoci bol Jozef ťažkým protivníkom, Zdeněk ho porazil 3:1, pričom v niektorých disciplínach to bolo naozaj tesné.

Duel medzi Jožkom a Zdeňkom bol mimoriadne napínavý Zdroj: TV Markíza

Jožko dominoval vo vedomostnej disciplíne, výsledky tých ostatných však boli celkom tesné. Zdroj: TV Markíza

Aj vďaka svojej sile, presvedčeniu a húževnatosti Viking zvíťazil, a tak si ešte na istý čas môže užívať pobyt na farme. A kým niektorí na podmienky neustále nadávajú, on si po drsných skúsenostiach tento "komfort" maximálne váži. Lenže... Čo bude, keď to všetko skončí? Možnosť začať nový život má len jednu. Musí sa stať absolútnym víťazom tejto série Farmy!

Jožko sa musel s Farmou rozlúčiť Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}