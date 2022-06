Už nie je ryšavá: Slovenská speváčka podstúpila zmenu a... Fanúšikovia v tom majú jasno!

Barbora Švidraňová patrí k známym ryšavkám slovenského šoubiznisu. Ako mnoho bežných žien, ani ona však nevydrží roky iba s jednou jedinou farbou, a tak skúšala rôzne odtiene.

Občas sa však stane, že herečku donúti k zmene aj jej profesia. A tak sa teraz stalo aj v Barborinom prípade. „Herečka mieni, produkcia mení alebo nový job – nové vlasy,” uviedla Švidraňová na sieti Instagram, kde sa už ukázala po premene.

S fanúšikmi zdieľala aj video, ako vyzerala pri príchode do kaderníctva a ako sa v priebehu krátkeho času výrazne zmenila.

Fotografie aj video získali mnoho ohlasov a drvivá väčšina fanúšikov je z herečkinej premeny nadšená. „Riadna zmena, mega ti to pristane. Človek by povedal, že tmavá farba zostaršuje, no teba to omladilo. Paráda!” vyhlásila istá Monika.

Viacerí sa zhodli, že Barbore pristane všetko, no mnohí v tom majú úplne jasno: „Lepšie! Super zmena.”

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram BŠ