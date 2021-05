Barbora Švidraňová ukázala telo tri roky po pôrode: FOTO Strie a jazvy... Silný odkaz všetkým ženám!

Každá z nás je iná, žije iný život, no jedno majú všetky ženy spoločné - ani jedna so sebou nie je úplne spokojná a trápia nás kilečká navyše, jazvy, vrásky či iné "nedokonalosti." Lenže všetky tieto veci v konečnom dôsledku tvoria to, kým sme. A pre väčšinu z nich sa naozaj neoplatí mať hlavu v smútku. Podstatné je, aby sme sa prijali a mali sa radi.

Najnovšie sa k tejto téme vyjadrila Barbora Švidraňová. Na svojom Instagrame ukázala pomerne intímne zábery svojho tela, ktoré pred tromi rokmi na svet priviedlo synčeka Gabriela. A tak ako mnohým iným dámam, aj tejto talentovanej speváčke zostala na tehotenstvo a pôrod spomienka v podobe strií a jaziev.

No a práve preto, že je to úplne normálne a naozaj sa nie je za čo hanbiť, sa Barbora rozhodla, že sa o svoj názor a postoj podelí aj so sledovateľmi na sociálnych sieťach. „Strie, jazvy, malé či väčšie boliestky... Na tele či na duši. Aj ja ich mám. Telo ženy – matky. Už nikdy nebude ako predtým. Ale už mi to nevadí. Lebo to tak malo byť. Moje telo tehotenstvo nemalo dokonale zvládnuť, aby som ho konečne prijala také, aké je. A začala ľúbiť a vážiť si ho. A načúvať mu, čo vlastne potrebuje. A čo je vlastne na tomto svete podstatné a hodnotné,” rozpísala sa temperamentná umelkyňa k záberu svojich zjazvených bokov.

Uviedla, že prijať sa taká, aká je, jej síce trvalo, no dokázala to. „Sme krásne. Jedinečné. Nech na vás materstvo zanechalo akékoľvek “stopy”. Objímte sa,” odkázala ženám Barbora a potom na svoj profil zavesila ešte jednu fotografiu svojho brucha. Celý príspevok si môžete pozrieť nižšie.