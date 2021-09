Dovolenku takmer poznačila TRAGÉDIA: Známy Slovák zachraňoval malého chlapca… Topil sa mu pred očami!

CYPRUS - Stačí chvíľka nepozornosti a príjemná dovolenka sa razom môže zmeniť na horor. Aktuálne by o tom vedel rozprávať známy šperkár Tomáš Stríž. Ten v týchto dňoch oddychuje na Cypre, no jeho relax poznačila nepríjemná skúsenosť. V bazéne zachraňoval malého chlapca... Topil sa len pár metrov od svojich rodičov!

Chvíľka nepozornosti môže od základov zmeniť váš život. A to platí vždy a všade. No keď ste rodičmi malého dieťaťa, ostražitosť je o to viac na mieste. Aktuálne na to na sociálnych sieťach upozorňuje celebritný šperkár Tomáš Stríž. Ten sa aktuálne nachádza na dovolenke na Cypre... No a pred pár dňami tam mal poriadne nepríjemný zážitok.

Vstupoval práve do bazéna, keď zbadal malého chlapca vo vode. „Dnes pohoda jahoda pri bazéne a zrazu, ako doň vchádzam, som si všimol malého chlapčeka, ako sa hrá na kraji bazéna. Rodičia boli obaja na mobiloch. Po chvíľke bol zrazu chlapček pod vodou, metal rúčkami, teraz som narýchlo ani nevedel, či sa len hrá alebo topí,“ opisuje nepríjemné chvíle Stríž.

„Tak som pre istotu rýchlo za ním skočil a povytiahol ho. Rodičia potom hneď dobehli a veľmi mi ďakovali, lebo sa naozaj topil,“ pokračoval Tomáš a dodal, že s príbehom sa nedelí preto, aby vyzdvihol svoj hrdinský čin, ale preto, aby upozornil na to, že stačí naozaj chvíľka nepozornosti, aby sa stalo veľké nešťastie. A v tom s ním súhlasili aj komentujúci pod statusom.

Tí upozorňovali najmä na fakt, že skutočné topenie zďaleka nevyzerá tak, ako ho poznáme z filmov. „Ešte, že si tam bol. A pre všetkých, čo nevedia - deti pri topení nekričia, ony sa snažia hlavne nadýchnuť, kým klesnú pod vodu. Preto môžete mať pocit, že len tak šantia,“ napísala istá Patrícia a ďalšia žena sa pridala: „Raz jeden záchranár povedal: Milé mamičky, presne za ten čas, čo napíšete sms, sa vaše dieťa môže utopiť - za 5 sekúnd.“ A toto je jedna veľká múdrosť, na ktorú by nikto nemal zabúdať, nemyslíte?

Dovolenku Tomáša Stríža takmer poznačila tragédia. Zdroj: Instagram T.S.