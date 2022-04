Chystáte sa na krátku dovolenku? Päť vecí, ktoré si nebaľte do príručnej batožiny

BRATISLAVA - V závislosti od toho, kam letíte a s akou spoločnosťou, si budete môcť zobrať na palubu väčšiu či menšiu príručnú batožinu. Prinášame pár tipov, ktoré veci si do nej nemusíte pribaliť, najmä ak idete len na pár dní, prípadne nechcete čeliť problémom so zdĺhavou kontrolou batožiny navyše.

Bez ohľadu na to, prečo cestujete len s príručnou batožinou, znamená to obmedzený priestor a treba sa tak vyhnúť jej preplneniu. Mnoho ľudí si balí do kufra všetky možné aj nemožné veci, aby boli pripravení na možné nečakané udalosti alebo poveternostné podmienky. Tu je päť vecí, o ktorých by ste mali dvakrát porozmýšľať, či ich pribaliť.

Nové alebo luxusné topánky

Pravdepodobne sú to tie nové alebo drahé topánky, ktoré vyzerajú síce krásne, ale pri dlhom nosení spôsobia, že sa vám na nohách budú robiť pľuzgiere, bude vás to bolieť alebo krvácať. Ak necháte pekné topánky doma, ktoré by ste nosili aj tak len krátky čas, môže to výrazne uvoľniť miesto v taške, takže sa oplatí byť nemilosrdný v tom, akú obuv si zbalíte.

Pršiplášť

Ak neplánujete nejaké veľké outdoorové dobrodružstvo alebo sa nechystáte navštíviť obzvlášť daždivý región, pršiplášť nechajte pokojne doma. Je pravdepodobné, že dáždnik bude oveľa užitočnejší pri lietaní po meste a v taške zaberie možno aj menej miesta. V opačnom prípade to zvládne aj ľahké pončo do dažďa.

Veľký vankúš

Vankúše pre väčšie pohodlie síce na čas uľavia vášmu krku, ale existujú oveľa lepšie alternatívy. Namiesto klasického vakúša si pribaľte nafukovací, ktorý sa dá zbaliť do malej veľkosti.

Nič iné než univerzálny adaptér

Rovnako ako mobilné telefóny alebo notebooky, adaptéry prešli dlhú cestu od svojich starých objemných verzií. Neplytvajte vzácnym priestorom v taške individuálnymi zásuvkovými adaptérmi na medzinárodné cesty a namiesto toho si zaobstarajte superľahký univerzálny cestovný adaptér. Nielenže zaberá minimum miesta, ale znamená to, že ste pripravení ísť, kamkoľvek chcete.

Väčšina toaletných potrieb

Od opaľovacích krémov a zubnej pasty až po hydratačný krém a mydlo, kúpeľňové produkty môžu skutočne pridávať na objeme príručnej batožiny. Keďže väčšina toaletných potrieb je dosť zásadná, je lákavé myslieť si, že sa o nich nedá vyjednávať, ale chvíľku popremýšľajte, kým ich zbalíte. Ak totiž budete na dovolenke bývať v hoteli alebo Airbnb, je pravdepodobné, že vám základné produkty budú dodané v malých baleniach. Čo sa týka ďalších vecí, pred cestou zistite, či ich náhodou so sebou neberie aj váš partner/kamaráti. Väčšinou si totiž vystačíte s jedným opaľovacím krémom alebo repelentom.