Mamička dojčila svoje dieťa na verejnosti: Známy Slovák vytočený… Tak TOTO nemyslíte vážne!

Tomáš Stríž o svojej nepríjemnej skúsenosti napísal na sociálnej sieti Facebook. S takýmto niečím sa ešte nestretol a v časoch, kedy každý vie, že materské mlieko je pre dieťa to najlepšie, čo môže byť, by takúto reakciu ani nečakal. A už vôbec nie od ženy!

Ako opísal, bol práve so svojou kamarátkou v centre Bratislavy, keď jej dieťa začalo plakať - bolo hladné. Mamička preto nečakala ani chvíľu, sadla si na lavičku a bábätko bez zbytočného pútania pozornosti a odhaľovania začala dojčiť. To však nečakala reakciu, ktorú tým vyvolá.

„Po pár minútach za nami prišla ženská, že či sa nehanbí takto dojčiť na verejnosti. No nebolo mi treba veľa a prišlo k hádke. Čo je koho do toho, kde a kedy dojčí. Veľmi sa ma to dotklo, pretože keby išlo o moju partnerku a bábätko má hlad, tak mu dá najesť hneď v tej chvíli,“ napísal na Facebook Stríž.

Nepríjemná situácia ho naozaj vytočila. „Som strašne nahnevaný, ani nedokážem opísať pocit, ktorý práve cítim,“ netajil šperkár. Aj on zastáva názor, že dojčenie je najprirodzenejšia vec, ktorá prirodzene patrí k ľudskému životu, preto by nemalo byť odsudzované. „Neviem, aký máte na to vy názor, ale môj je ten, že dojčenie, pri normálnom zakrytí sa, na verejnosti nie je hanba! A keď má dieťa hlad, tak mu dám najesť,“ dodal Tomáš.

A s týmito jeho slovami sa stotožnilo obrovské množstvo žien. Príspevok mal za pár hodín 1500 lajkov a 612 komentárov, v ktorých Slováci so Strížovými slovami súhlasili. „Jednoznačne bábo treba nakojiť, keď je hladné, keby to malo byť aj v autobuse... Tá pani sa nemala čo do toho starať!“ znel jeden z príspevkov. „Paradox, že kojenie na verejnosti vadí vo väčšine prípadov hlavne ženám, pritom pre nás by to malo byť úplne prirodzené,“ pridala sa ďalšia žena. A aký je váš názor?

Zdroj: Instagram T.S.