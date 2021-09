Šokujúce PRIZNANIE krásky z markizáckych obrazoviek: V detstve ju SEXUÁLNE ZNEUŽÍVALI!

Patrícia Šimanová, ktorá vyštudovala konzervatórium, síce pôsobí ako krehké žieňa, ale nikdy nemá problém povedať svoj názor. Aktuálne zozbierala množstvo odvahy, aby sa s celým Slovenskom podelila a bolestivé traumy, ktoré si sebou od detstva nesie.

„Ja som mala taký nepríjemný zážitok, keď som bola malá. Som bola sexuálne zneužívaná. Keď som mala osem alebo deväť rokov a stalo sa to asi trikrát. Začala som si to uvedomovať, až keď som mala 13-14 rokov. Začala som si to spájať dokopy. Akože moc si toho nepamätám, ale pamätám si tú bolesť. Že som spala a prebrala som z tej bolesti,” prezradila dvojici sluhov Paťa, ktorá neprezradila, kto bol tým človekom, ktorý jej tak veľmi ublížil. „Stretávam toho človeka dosť často. Najsmutnejšie na tom je to, že on sa tvári, že sa nič nestalo. Ja ho nechcem konkretizovať, len som to chcela povedať, aby vedel, že si to pamätám, že čo mi spôsobil. Je to strašné,” dodala.

Markizácka farmárka sa rozhodla o svojej traume prehovoriť aj preto, aby dodala odvahu mnohým ženám a dievčatám, ktoré majú za sebou podobne bolestivú skúsenosť. Sama o tom dlho mlčala a aj svojej mame sa zverila len pred pol rokom.

Mamine neskôr nahrala aj odkaz, v ktorom jej zdôvodnila, prečo svoje bolestivé tajomstvo takto verejne prezradila. „Určite sa ti nepáči, že som tu povedala svoj osobný príbeh. Možno to považuješ za úplnú blbosť, možno ma pochopíš. Ale bola to vec, ktorú som považovala za dôležitú povedať, pretože určite sa to nestalo len mne. Určite sa to stalo ďalším x babám. Myslím si, že budeš nahnevaná, ale verím, že nájdeš pochopenie,” uviedla okrem iného Paťa. Tá v odkaze adresovala pár slov aj danému násilnikovi. Priznala, že mu síce odpustila, ale chce aby vedel, ako veľmi jej ublížil.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}