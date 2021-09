Farmári drsne naložili ŽENÁM na statku : Sú ŠKAREDÉ… A toto je STARÁ PANNA!

BRATISLAVA - Tak ale toto je naozaj nechutné! Ak patríte k nadšeným divákom Farmy, počas tejto série sa zrejme žiadneho romániku nedočkáte. Teda okrem toho medzi Stankou Klčovou a Miroslavom Pajtášom, ktorí to spolu ťahajú už od samého začiatku. Muži totiž vyhlásili, že tento rok na statku nie sú žiadne pekné ženy... A keď sa o tejto téme rozrozprávali, ich slová boli poriadne drsné!

O tom, že ženy na Farme tento rok za veľa nestoja, začali debatovať Miroslav Debnár alias Mesut, viking Zdeněk Valenta, Dávid Horák a golem Miroslav Pajtáš, ktorému do oka padla spomínaná Stanka Klčová. Práve tá je podľa mužov jediným "použiteľným materiálom" na celom statku.

Sexi kočky zrejme chýbajú najmä Mesutovi, ten bol totiž najkritickejší. „Na Stanku žiarlia. Lebo tu má teba. Hlavne Monika,” vyjadril sa k farmárke, ktorá v prvom dueli poslala domov prsaticu Nikol, keď ju v aréne doslova zošrotovala 3:0. Nech sa Monika snaží akokoľvek, chlapom sympatická nie je a už vôbec ju nepokladajú za atraktívnu.

Monika Fabová je podľa Mesuta škaredá a nikto ju nechce. Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Mesut si na jej adresu nedával servítku pred ústa. ,,Keby tu má frajera, tak je v kľude, len je škaredá a nikto ju nechce. Tak a? Si pôjdem vyd*viť hneď. Sa vyžerem a pôjdem si tam vyd*viť,” vypadlo z neho v partii mužov, pričom všetci ostatní sa na týchto urážajúcich slovách dobre bavili. ,,A som aj nas*atý, že sem nezavolali nejaké pekné ženy. Vieš, že aspoň Niki," zaspomínal si na na prvú vypadnutú duelantku.

Mesut si nedával servítku pred ústa Zdroj: TV Markíza

No a Moniku nešetril ani Dávid, ktorý sa už od začiatku snaží o náklonnosť 19-ročnej Patrície. Tá má však doma priateľa, o chémii z jej strany nemôže byť reč a zrejme práve jeho frustrácia je dôvodom, prečo si do Moniky v neskoršej debate s Paťou nechutne kopol aj on. „Stará panna," utrúsil.

Páni... A čo takto si namiesto odporných urážok upratať pred vlastným prahom?

