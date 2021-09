Rana pre markizáckych Farmárov: Po úraze súťažiacej zúria... TOTO nečakali ani v najhoršom sne!

BRATISLAVA - V posledných dňoch sa toho na markizáckej Farme udialo mnoho. Ušli ovečky aj slimáky, bolo veľa plaču aj hádok, no najdramatickejším momentom bol bez pochýb pád 19-ročnej slúžky Patrície, po ktorom skončila v nemocnici. Celé dva dni farmári netušili, ako bude súťaž pokračovať ďalej. No napokon utŕžili veľkú ranu - TOTO nečakali ani v najhoršom sne!

Markizácka Farma je nielen o súťažení, ale aj o medziľudských vzťahoch. Prirodzene sa tam vytvárajú skupinky, no v konečnom dôsledku sa všetci medzi sebou akceptujú. Až na jednu osobu. Farmárka Monika Fabová bola tŕňom v oku viacerých súťažiacich. Vraj šírila negatívnu energiu.

Keď ju teda v minulotýždňovom dueli porazila Luna, viacerým z nich odľahlo. Z jej odchodu sa však tešili prikrátko. Za uplynulé dni sa toho totiž na farme udialo veľa. Ušlo im 6 oviec, slimáky, takmer dokonca aj krava Malina. Najdramatickejším momentom však bol pád slúžky Paťky.

Slúžka Paťka sa nešťastne šmykla na plošine a udrela si chrbát a hlavu. Zdroj: Tv Markíza

Na šmykľavej plošine padla tak hrozivo, že s bolesťami chrbta a hlavy ju museli brať zdravotníci rovno do nemocnice. No hoci nikto nepochyboval o vážnosti jej zranení, aj tak všetci dúfali, že po krátkej liečbe sa 19-ročná plavovláska vráti na Farmu. O to horší scenár ich čakal o dva dni neskôr.

Monika Fabová sa po necelom týždni vrátila na Farmu. Zdroj: Tv Markíza

Na statok sa totiž nevrátila Paťka, ale... Nenávidená Monika. A niet divu, že to farmárov poriadne naštvalo. „Ja som sa na tom zasmial, že to je zlý vtip. Prečo Monika? Prečo nemohla prísť Niki alebo Dano, prečo musela prísť Monika, ako fakt?! No nič, budúci týždeň duel! Monika musí ísť het,“ povedal rázne Matúš.

A pokračoval: „Vyhodíš prednými dverami a príde zadnými, to je neuveriteľné... Sa nezbavíš takého človeka,“ Najviac krivdy bez pochýb pociťovala práve Luna, ktorá Moniku pred pár dňami porazila v dueli. Jej vrátenie do hry považuje za nefér krok od tvorcov voči nej.

Vrátenie Moniky na Farmu bolo pre farmárov veľkou ranou. Zdroj: Tv Markíza

„Fakt som si vybojovala náročný, ťažký súboj, po ktorom máme obidve stále podliatiny, modriny, škrabance, takže mi to príde také trošku nefér voči mne. Lebo proste fakt nám tu kazí atmosféru neskutočne. Ale keď som ju raz vyje*ala, tak pôjde aj druhýkrát preč, ja s tým nemám problém, “ dodala odhodlane Luna.

Luna považuje vrátenie Moniky na statok za nefér krok voči nej. Zdroj: Tv Markíza