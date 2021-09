Súťažiaci na Farme si poriadne zavarili: Markíza kvôli nim zalarmovala celé okolie!

Je bežnou praxou, že sa ovce púšťajú na pašu. No ak ešte nie sú na takéto „venčenie“ zvyknuté, mal by im mať niekto pod dozorom. Dnes to už vedia aj markizácki farmári, ktorí na nestráženie hospodárskych zvierat kruto doplatili. Všetkých 6 oviec im totiž utieklo. No a tým si poriadne zavarili.

Zvieratá pri úteku neodradil dokonca ani elektrický ohradník, ktorý lemuje hranicu statku. Utiekli ďaleko od Farmy. Súťažiaci ich tak márne hľadali v okolí statku, stačilo chvíľka a ovce utiekli ktovie kde. Zúfalá bola dokonca aj produkcia projektu a samotný hospodár Martin.

Zdroj: Tv Markíza

Aj oni sa totiž zvieratá snažili nájsť. „Hospodár prešiel celé okolie. Produkcia sa ovce snažila nájsť aj pomocou dronu. No keď sa to nepodarilo ani tak, kontaktovala okolitých chovateľov, poľovníkov aj starostov. Všetci boli nápomocní a informovali, ak zazreli zblúdilú ovečku,“ dozvedeli sme sa od zdroja.

Zvieratá sa samé túlali celých 5 dní. „Prvé tri našiel poľovník po piatich dňoch, približne 20 kilometrov od Farmy. Motali sa okolo divej zvery a preto ich zavrel do lesnej obory. Odtial si ich vyzdvihol hospodár Martin, aby sa mohli vrátiť na Farmu,“ dodal náš zdroj.

Tak ľahko to však farmárom neprejde. Ovečky späť nedostanú - aspoň nie teraz. Hospodár sa totiž rozhodol, že ich na statok nevráti, kým na Farme nebude niekto, kto sa o ne dokáže postarať. Navyše, ako trest za ušlé zvieratá sa súťažiaci dnes večer môžu rozlúčiť s chutným bonusom. No môžu byť radi, že sa situácia neriešila spôsobom kus za kus, teda jedna ovca, za jedného farmára.

