Slovenský moderátor sa oženil: VIDEO Prvý svadobný tanec aj napriek hendikepu NA VOZÍČKU!

Krásny pár sa vzal vo vychytenom kaštieli neďaleko Bratislavy. Sám Bekim na profile zatiaĺľ zverejnil síce len jedinú oficiálnu fotografiu so svojou nevestou, no vďaka svadobčanom, ktorí si všetko poctivo nakrúcali a fotili, už fanúšikovia mohli vidieť, ako to na svadbe vyzeralo. Krásne momenty zdokumentovala aj Bekimova mamina, ktorá sa pochválila romantickým prvým tancom svojho syna a jeho novopečenej pani manželky.

Počas tejto chvíle obaja sršali čistou láskou a na dokonalosti celého aktu neuberal ani fakt, že Bekim je hendikepovaný a sedel na vozíčku. Ešte do roku 2005 bo profesionálnym cyklistom, no počas pretekov mal nehodu. Zlomil si štvrtý krčný stavec, piaty bol rozdvrvený, následne zatlačili na miechu, v dôsledku čoho zostal Bekim na vozíčku.

Ako mladý chlapec si po nehode musel vypočuť kruté slová lekárov, ktorí predpovedali, že nebude hýbať rukami a nebude ani chodiť. Po rokoch cvičenia, rehabilitácií a v neposlednom rade obrovskej vlastnej vnútornej sile a húževnatosti, sa dnes dokáže postaviť a s oporou prejsť aj niekoľko krokov. Vozíček však zatiaľ zostáva jeho verným parťákom a nechýbal ani počas mladomanželského tanca.

Zdroj: Instagram

Práve tam zamilovaní manželia opäť dokázali, že s láskou sa dá prekonať všetko a ani hedikep sa nedokáže postaviť do cesty takémuto nádhernému momentu. Pozrite sa, dali to úplne "na pánov"!

Bekimovi a jeho maželke Laure k ich veľkému dňu srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa lásky a mnoho šťastných spolčných rokov!