Slovenský moderátor a jeho kráska priznali KRÍZU: ROZCHOD po 6 rokoch!

BRATISLAVA - Nie vždy je to vo vzťahu ružové! Svoje o tom vie aj moderátor a komik Bekim Aziri (33), ktorý sa v lete minulého roka oženil s krásnou Laurou. Tú si nedávno pozval ako hosťa do svojho podcastu, kde spoločne hovorili napríklad aj o kríze, ktorou ich vzťah prešiel.

Bekim Aziri je nielen zábavný komik, ale aj veľmi inšpiratívny človek. Nemenej zaujímavých ľudí si pozýva do svojho podcastu s názvom To nemyslíš vážne. Naposledy vyspovedal svoju krásnu manželku Lauru, s ktorou spoločne odpovedali na rôzne odkazy od poslucháčov, divákov a followerov.

Fanúšikovia sa napríklad zaujímali o to, ako sa dvojica spoznala, pýtali sa na ich spolužitie a dokonca aj na to, aký je vlastne sex s vozíčkarom. Zaujímavé boli aj ich odpovede na to, či vo vzťahu niekedy prechádzali krízou. „Presne pred rokom, po šiestich rokoch vzťahu, sme spolu neboli 3 alebo 4 mesiace. A dokonca sme ani spolu nebývali 2 mesiace,” prezradil Bekim.

„Myslím si, že sa to vďaka tomu celému pohlo dopredu. Síce potom som urobil veci, ktoré som nemusel. Ale život je taký a už to nevrátim naspäť. Čiže, keď sa ma niekedy niekto opýta, či niečo ľutujem, tak hej, pár vecí áno. Ale v podstate nám to pomohlo,” pokračoval v rozprávaní Bekim. Obaja, dnes už manželia, sa zhodli na tom, že si jeden druhého teraz viac vážia a prišli na to, že komunikácia vo vzťahu je mimoriadne dôležitá.

Ako v súvislosti s tým prezradili, svojmu vzťahu sa rozhodli dať druhú šancu. Komik sa dokonca rozhodol, že Lauru požiada o ruku. Na aké netradičné miesto si odložil zásnubný prsteň a ako prebiehali romantické zásnuby, sa dozviete vo videu.

Nielen Bekimovi fanúšikovia sú z tohto úprimného rozhovoru nadšení. Na YouTube a sociálnych sieťach sa kopia komentáre, v ktorých ľudia neskrývajú svoje sympatie voči tejto dvojici. „Laura je krásna a inteligentná žena. Bol to tak krásny, milý a úprimný rozhovor. Ide z vás taká energia, že človek má chuť prísť za vami a osobne vás spoznať. Ste spolu nádherní!” znejú vybrané z komentárov.