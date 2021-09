VEĽKÝ ŠOK v Superstar: Habera ho najprv VYRAZIL a potom... WAU, to čo predviedol?!

„Peťo, nuda? Alebo si...? Lebo vypadáš tak trošku sklesle. Neprišiel si ako kopa energie," začal hneď Pavol Habera, keď mladík vošiel komótnym pohybom a v tvári mal absolútne nezúčastnený výraz. Nádejný spevák argumentoval tým, že je unavený, no Paľovi to aj tak nedalo. „Opýtam sa ťa takto. Pirhlásil si sa do Superstar, hej? Tak asi chceš byť Superstar, nie?" pokračoval, no Peter ani súvisle neodpovedal.

Haberovi to už nedalo a prišiel s radikálnym rozhodnutím - hoci to sám nazval "radou". „Pôjdeš von. A prídeš ako kopa energie. Toto sú tvoje tri minúty, ktoré môžu rozhodnúť o tvojom osude," poslal ho von zo štúdia za súhlasu ďalších svojich kolegov z poroty. No a sanitárovi nezostávalo nič iné, ako poslúchnuť a prísť ešte raz.

Petr Jiran si musel zopakovať príchod na scénu Zdroj: TV Markíza

Rozhodnutie dať mu ešte jednu šancu sa ale ukázalo ako to najlepšie. Keď totiž začal spievať pieseň All I want od Kodaline, všetci len vyvaľovali oči a vyzeralo to tak, že sa stal hotový zázrak. Monike s Patríciou doslova padli sánky, naskočili zimomriavky a na Mariánovi Čekovskom bolo vidieť absolútnu spokojnosť s tým, čo zrazu počuje a vidí. „Spievaš úžasne, falzet je úžasný," vyrátaval Marián.

No a čo teda Peter predviedol? To uvidíte vo videu vyššie!

