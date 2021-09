TEHOTNÁ ex-markizáčka v šoku: Prasklo to... TOTO naozaj nečakala

BRATISLAVA - Len pred pár dňami sme informovali o tom, že temperamentná brunetka známa z markizáckej obrazovky, prezradila sladké tajomstvo. Reč je o Karin Dvořákovej z Farmy X, ktorá priznala, že už niekoľko mesiacov nosí pod srdcom dieťatko a prekvapila záberom s výrazným tehotenským bruškom. No a teraz...

Karin už dlhšie obdobie doslova žiari po boku svojho partnera Mareka, ktorý ju minulý rok v septembri požiadal o ruku. Zamilovaný párik má najnovšie ďalší veľký dôvod na radosť. Karin sa už pred niekoľkými dňami na Instagrame pochválila, že je v sladkom očakávaní. Svoje sladké tajomstvo si dlhšie obdobie strážila a radostnú správu si užívali v súkromí.

„Nechcela som to dávať na internet veľmi skoro, aby som bola v pokoji a kľude a hlavne s pozitívnymi myšlienkami," vysvetlila, prečo novinku pred verejnosťou dlhšie tajili a ukázala sa až s väčším bruškom, ktoré už nemožno zakamuflovať. Momentálne je už v šiestom mesiaci. No a pár dní po oznámení správy o tehotenstve prezradila aj to, či ich rodinku dotvorí chlapček alebo dievčatko.

Karin Dvořáková so snúbencom Marekom Zdroj: Instagram Karinett

Krásny pár sa rozhodol pohlavie bábätka prezradiť prostredníctvom konfiet v balóne, ktorý treba prepichnúť. Ak vyletia ružové, bude to dcérka a ak modré, snúbencom sa narodí chlapček. A práve o tej druhej možnosti bola temperamentná brunetka celý čas presvedčená. „Celých šesť mesiacov tehotenstva som si myslela, že budeme mat chlapčeka. Pretože sa hovorí, že keď má žena “špicaté brucho” a vyzerá lepšie tak to bude chlapec," vysvetlila Karin.

Pravdou bol však opak, čo pôvabnú tmavovlásku absolútne prekvapilo. Ružová farba konfiet, ktoré vystrelili z balónu, však hovorila absolútne jasne. „No vidíte nie, čakáme s láskou dievčatko. Veľmi sa teším na naše spoločne outfity, ktoré budú trhať trendy Instagramu haha," dodala s vtipom Karin. No a my im k tejto správe, samozrejme, srdečne blahoželáme a prajeme, aby sa mamička aj bábätko celý čas tešili pevnému zdraviu a všetko prebiehalo bez komplikácií.

Karin a Marekovi sa narodí dcérka. Zdroj: Instagram K.D.