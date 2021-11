Prsnatá exmarkizáčka sa VYDALA: Nevesta vo vysokom štádiu tehotenstva a... Svedok bol ZAJAC!

KOŠICE - V septembri uplynul rok čo sa exfarmárka Karin Dvořáková (28) zasnúbila. Svoje áno povedala priateľovi Marekovi v krásnom prostredí gréckeho Santorini. Takmer do roka a do dňa tmavovláska oznámila, že je tehotná. No a hoci je už vo vysokom štádiu, stihla pred pôrodom aj svadbu. Veľmi formálnu a rýchlu, len v pletených šatách. A svedok bol zajac!

Karin Dvořáková sa do povedomia verejnosti dostala pred tromi rokmi ako jedna z účastníčok celebritnej Farmy X. Tam sa predstavila ešte ako blondínka, no hneď po návrate do reality sa prefarbila na hnedo a dala si zväčšiť prsia. Odvtedy je z nej influencerka, ktorú sledujú prevažne mladí ľudia. No čoskoro svoje publikum zrejme rozšíri aj o mamičky.

V septembri sa totiž Karin pochválila, že s priateľom Marekom Hegedusom čakajú svoje prvé dieťatko. No a krátko pred pôrodom dvojica stihla aj svadbu. Žiadne veľké oslavy ani okázalé ceremónie sa však nekonali - čerství novomanželia to poňali ako čistú formalitu. Nevesta mala na sebe biele pletené šaty, pretože, ako sama hovorí, do ničoho iného sa nezmestí.

Na svadbe Karin a jej priateľa Mareka nechýbal ani ich králik. Zdroj: Instagram K.D./M.H.

„Všetko mi je malé, tak som si dala šaty, čo som mala, keď sme predstavovali, či to bude chlapec alebo dievčatko,“ prezradila Karin tesne pred obradom. Ženích tiež stavil na športovú eleganciu a k športovému saku, bielej košeli a sivým nohaviciam, si obul biele tenisky. Najväčšou zaujímavosťou však je, že na mestskom úrade nechýbal ani ich králik Pufinnett, ktorého označujú za svedka. Novomanželom gratulujeme!

Karin si už stihla zmeniť aj priezvisko na sociálnej sieti Instagram. Zdroj: Instagram K.D./M.H.