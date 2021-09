FOTO Sexi misska sa bude vydávať: Povedala ÁNO a… Skončila celá od krvi!

PRAHA - Bude svadba! Fitnesska Monika Jákliová (27) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2018 ako víťazka súťaže krásy Miss Carat Tuning. MMA svet ju však už roky vníma ako sexi priateľku zápasníka Gábora Borárosa (28). No a čoskoro sa z nej stane už jeho manželka. Potetovaný drsniak totiž cez víkend pokľakol priamo v ringu, blondínka povedala áno a... Skončila celá od krvi!

Aj v tele drsného MMA zápasníka sa zjavne skrýva veľký romantik. Gábor Boráros cez víkend síce prehral zápas proti Francúzovi Mickaelovi Leboutovi, no napriek tomu večer skončil najlepšie, ako mohol. Potetovaný drsniak sa totiž rozhodol priamo v ringu požiadať svoju dlhoročnú priateľku Moniku Jákliovú o ruku.

Monika Jákliová sa pochválila zásnubným prsteňom. Zdroj: Instagram M.J.

Tá najprv zostala v šoku, no potom so slzami v očiach súhlasila. A eufória z daného momentu bola taká veľká, že úplne kašľala na svoje svetlé šaty. „Ja som nevedela dýchať. A keď som si všimla, že na jeho tvári aj na tele má všade krv a chcela som ho objať a všade som mala krv! Ale bolo to romantické aj tak,“ priznala Monika, ktorej tak na romantický moment zostala pamiatka aj na oblečení.

„Bol strašne zlatý, aj my sme plakali,“ priznala čerstvá snúbenica. No podľa jej vlastných slov svadbu neplánujú hneď. „Bude to veľká svadba, ale nie teraz... Za 1 – 2 roky,“ prezradila budúca nevesta, ktorá miesto svojho vysnívaného dňa neprezradila. To sa vraj dozvedia len pozvaní hostia. Budúcim manželom gratulujeme!