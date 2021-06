Veľkolepý krst slovenskej speváčky: Luxusná róba, prominentní hostia a… Pes mal vlastnú hostesku!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa v priestoroch bratislavského Pálffyho paláca konal krst nového videoklipu speváčky Lenky "Lery" Rakarovej. Núdza nebola najmä o skvelú muziku, keďže umelkyňa si pre svojich hostí pripravila koncert, no objavilo sa aj mnoho prominentných hostí. Aha, ako to tam vyzeralo!

Lera do sveta vypustila svoj nový klip Way of the Champion, v ktorom si zahrala aj zápasník Gábor Boráros. Ten sa síce na veľkolepom krste videa zúčastniť nemohol, no v luxusných priestoroch sa zišlo mnoho iných známych tvárí - medzi nimi napríklad manželia Drapákovci, herečka Natália Hatalová, návrhár Jozef Grondžák či Patrícia Vitteková s dcérou.

Lera si svoj večer dokonale zorganizovala, na miesto prišla omnoho skôr, aby sa mohla zveriť do rúk svojmu kaderíkovi a vizážistovi a nahodila sa do luxusnej róby ušitej z látky z dielne Gucci, ktorá ani zďaleka ie je lacnou záležitosťou.

A ako sa dalo očakávať, krst sa premenil na poriadny žúr a speváčka na svojich hosťoch rozhodne nešetrila. Nechýbalo dobré jedlo, kvalitné pitie a Lenka dokonca najala aj špeciálnu hostessku, ktorá sa počas celého večera starala o jej fenku Hell, ktorá bola po svojej majiteľke druhou najväčšou hviezdou celej udalosti.

My sme sa po krste videa s Lenkou rozprávali a prezradila nám, že v budúcnosti ju čaká niečo ešte výnimočnejšie, ako tento event. Začala totiž dávať dokopy album a o jej rockovú hudbu má záujem prestížna nemecká agentúra. Bude z našej speváčky hviezda zahraničného formátu? Viac sa dozviete v rozhovore vyššie!

Zdroj: Ján Zemiar