MMA zápasník Gábor Boráros: On bojuje v markizáckom Survivor a doma… Jeho polovička KAŽDÚ CHVÍĽU RODÍ!

Reality šou Survivor patrí celosvetovo k najúspešnejším formátom. Na slovenské obrazovky ju priniesla televízia Markíza a okrem štyroch neznámych Slovákov do nej povolala aj piatich prominentov. Na dno svojich síl si v hre každý deň siahajú video maker Daniel GoGo Štrauch, exfarmárka Xénia Gregušová, účastník Love Island Nathan Christián Dzaba, karatistka Veronika Havlik a MMA fighter Gábor Boráros.

Práve posledný z menovaných patrí k najvýraznejším postavám tímu MAO. Svojou vtipnou slovenčinou s maďarským akcentom si získal nielen divákov, ale aj svojich spolubojovníkov. No jemu samému naopak nesadli úplne všetci. Od samého začiatku mu neboli sympatické konkrétne dve ženy - súperka Johy a členka jeho vlastného tímu Veronika Havlik.

Dôvod? Nemá žiaden. Skrátka je to tak. „Gábor je profesionálny športovec a absolútne nerieši, kto ako vyzerá a odkiaľ pochádza. Keď mu je niekto od začiatku nesympatický, tak to aj tak zostane. Nepoznám Veroniku, neviem, aká je, takže sa neviem vyjadriť k tomu, prečo je Gáborovi taká nesympatická. Ale jedno viem, Gáborovi proste vadí, že tam vôbec je. Nemusí byť každý každému sympatický. On je v tomto veľmi zásadový a nemá problém vysloviť svoje nesympatie niekomu priamo do očí,“ vyjadrila sa jeho priateľka Monika Jákliová.

Mimochodom, zatiaľ čo Gábor v Dominikánskej republike bojuje v ťažkých súbojoch o jedlo navyše, jeho polovička sa na Slovensku pripravuje na príchod ich prvého potomka. V týchto chvíľach už vstupuje do ôsmeho mesiaca tehotenstva, takže pôrod je naozaj už na spadnutie. No z toho, že by otecko narodenie bábätka nestihol, si ťažkú hlavu nerobí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram M.J.

„Nestresujem sa, že pôrod nestihne, pretože nechcem, aby pri ňom bol. Rozhodla som sa a mám taký názor, že keď budem rodiť, nemá tam čo robiť. Takže som úplne v pohode, keď tu nebude a nemyslím si, že by ma nechal samú. Mám skvelú rodinu, takže sama nebudem a ani nie som,“ prezradila Monika s tým, že Gábora pravidelne sleduje v televízii. „Teším sa, že ho vidím. Fandím mu a dúfam, že tam ostane veľmi dlho. Keď už tam išiel, nech vyhrá,“ dodala.

Teraz ho však bude na obrazovkách vídať v trochu iných časoch. Markíza sa totiž rozhodla zareagovať na požiadavky divákov - epizódy skrátila, a tak namiesto dvoch vysielacích dní, bude Survivor vysielať až 4-krát do týždňa. Po novom si diváci reality šou pozrú vždy v pondelky, utorky, stredy a piatky po hlavnom večernom programe.

V rámci streamovacej služby VOYO sa plán zverejňovania ďalších epizód šou Survivor pre túto chvíľu nemení a diváci si šou môžu pozrieť vždy s 24-hodinovým predstihom, pričom medzi jej predplatiteľmi ide od začiatku o jeden z najsledovanejších programov.