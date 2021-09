Vdova po Lasicovi (†81) 2 mesiace po jeho smrti: Ukázala sa v spoločnosti… Čierne oblečenie odložila!

Pamätné dlaždice venované legendám slovenského humoru odhalili autorka projektu Mária Reháková, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, režisér Roman Polák a riaditeľ Divadla Astorka Korzo ´90 Vladimír Černý. Pozvanie na podujatie od organizátorov prijala aj manželka Milana Lasicu Magda Vášáryová.

V príhovore skonštatovala, že ani jeden z ocenených umelcov by sa netešil z toho, keby sa ich priaznivci tvárili smutne a neusmievali sa. „Verím, že sa každý vždy usmeje, keď pôjde okolo, a spomenie si na Jula Satinského a Milana Lasicu. Obidvaja by si priali, aby ľudia za nimi neplakali, ale pri spomienke na nich sa usmievali,“ zdôraznila. No a toho sa držala aj ona sama. Na podujatí totiž rozdávala úsmevy a aj smútočnú čiernu už odložila - do spoločnosti zavítala v ružovom svetry a konckovanej sukni.

Magda Vášáryová prišla na odhalenie dlaždice s manželovym menom na Filmovom chodníku slávy. Zdroj: Profimedia

Tradíciu Filmového chodníka slávy v Bratislave založil v roku 2009 Medzinárodný filmový festival Bratislava v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom ako prejav vzdávania úcty za dlhoročnú umeleckú tvorbu významným slovenským filmovým a divadelným umelcom, tvorcom a profesionálom. Tvoria ho mramorové dlaždice s kovovým dielom, na ktorom sa nachádza meno a podpis osobnosti.

Prvým umelcom, ktorému odhalili pamätnú dlaždicu, bol Ladislav Chudík, nasledovali mená Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Eva Krížiková, Ivan Palúch, Emília Vášáryová, Martin Huba, Božidara Turzonovová. No a najnovšie tam pribudla legendárna dvojica umelcov Milan Lasica a Július Satinský.

Na Filmovom chodníku slávy pribudli mená legendárnej dvojice Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Zdroj: Profimedia