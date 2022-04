9 mesiacov po smrti Milana Lasicu (†81): FOTO Rodina zrekonštruovala starý hrob… TU Maestro odpočíva v pokoji!

BRATISLAVA - V pondelok uplynulo presne 9 mesiacov od šokujúcej smrti Milana Lasicu (†81). Legenda zomrela v nedeľu 18. júla počas koncertu a o 3 dni neskôr sa konal pred verejnosťou dobre utajený pohreb. A rovnako, ako sa nevedelo o dátume a hodine poslednej rozlúčky, nehovorilo sa ani o tom, kde maestro navždy spočinie. Jeho urnu napokon rodina uložila do rodinnej hrobky. Tú však predtým dala kompletne zrekonštruovať!

Keď maestro Milan Lasica zomrel, bol to pre celé Slovensko obrovský šok. Slovenský zabávač práve vystupoval spolu s orchestrom na výročnom koncerte Bratislava Hot Serenaders v Štúdiu L+S, keď počas interpretácie piesne odpadol. Oživiť sa ho už, bohužiaľ, nepodarilo. Od osudného momentu v pondelok uplynulo presne 9 mesiacov...

No málokto doposiaľ vedel, kde slovenská legenda našla miesto svojho posledného odpočinku. Podobne, ako jeho pohreb, aj túto informáciu rodina držala v tajnosti. Špekulovalo sa o bratislavskom Ondrejskom cintoríne, kde odpočívajú aj Lasicovi blízki priatelia Július Satinský, Marián Labuda, Stano Dančiak či Jana Kocianová.

No dnes je už jasné, že blízki sa rozhodli pre úplne iný cintorín. Urnu s pozostatkami Milana Lasicu sa rozhodli umiestniť do rodinnej hrobky v bratislavskom Slávičom údolí. Tá však ešte predtým prešla kompletnou rekonštrukciou. Kedysi tmavý pomník so zlatým písmom vymenil svetlý kameň a meno slovenskej legendy je v ňom vyryté čiernou farbou.

